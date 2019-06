Leergeschossene Schrotpatronenhülsen am Schießstand in Waakhausen. (Maximilian von Lachner)

Wirklich überraschend kommt das Aus für den Schießstand in Waakhausen nicht. Schon in den vergangenen Wochen wurde deutlich, dass vor allem die Unterstützung des Landkreises Osterholz für die Anlage bröckelte. Es entstand der Eindruck, dass der Kreis lange Zeit beide Augen zugedrückt hatte und bemüht war, irgendwie den Betrieb weiter zu ermöglichen, selbst wenn Auflagen nicht erfüllt wurden. Das eigene Interesse, dort den ohne Frage wichtigen Standort für die Jagdausbildung zu erhalten, wurde offenbar höher bewertet als die Gefahr für Natur und Umwelt, die von den enormen Bleilasten in dem sensiblen Gebiet ausging.

Die Verwaltung war sicherlich in einer Zwickmühle, aber sie hat auch – salopp gesagt – rumgeeiert. Auch wenn es niemand deutlich ausgesprochen hat, so wurde doch klar, dass im Kreishaus erst ein Umdenken einsetzte, nachdem es Druck von der Landesregierung gab. Der Verdacht, die Osterholzer haben in Hannover ordentlich Prügel bezogen, drängt sich auf. Und die Aussicht, der Kreis und damit die Steuerzahler müssen die bleihaltige Suppe nun auslöffeln, indem sie die millionenschwere Sanierung bezahlen, lässt sicherlich erklären, warum man dieses Szenario gerne vermieden hätte.

Dass Hennig Kruse die Flinte ins Korn wirft, ist verständlich, und man kann ihm sicher nicht vorwerfen, sich aus der Verantwortung stehlen zu wollen. Eine ehrenamtlich geführte Betreibergesellschaft ist mit einem solchen Millionenprojekt überfordert, zumal das Vertrauen in den Betreiber arg ramponiert ist. Auch das kann man nicht Kruse persönlich ankreiden, er hat versucht zu retten, was nicht mehr zu retten war.

Aber auch die Gegner tun gut daran, nicht die Sektkorken knallen lassen. Sie haben zwar mit erstaunlicher Beharrlichkeit und gegen Behördensturheit ein wichtiges Etappenziel erreicht. Aber der Preis dafür ist hoch: Die Jäger in der Region stehen ohne Ausbildungsstätte da, der Jagd- und Wurftaubenclub Osterholz ist seine Sportstätte und wohl auch seine Zukunft los, zehn Arbeitsplätze sind verloren und die Finanzierung der Sanierung ist völlig offen. Die Beteiligten, auch die Umweltschützer, waren alles andere als zimperlich in der Wahl ihrer Mittel. So bleibt nicht zuletzt die einst heile kleine Welt von Waakhausen als gespaltene Ortschaft zurück. Dass nun kein weiteres Blei mehr in der Natur landet, ist dabei die einzige gute Nachricht.