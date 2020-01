Ein Weg ins Moorgebiet in Neu Sankt Juergen. (Patrik Stollarz/dpa)

Soll das Teufelsmoor ein Naturpark werden, und, wenn ja, welche Auswirkungen hätte das auf die Landwirtschaft in dem Gebiet nördlich von Bremen? Darüber diskutierten jetzt in der Gaststätte Meyerdierks Garden in Kleinmoor 40 Gäste, vorwiegend Landwirte, die der Einladung von Arne Börnsen, dem Vorsitzenden des Fördervereins Naturpark Teufelsmoor/Hamme- und Wümmeniederung gefolgt waren. Arne Börnsen aus Ritterhude, von 1980 bis 1998 mit einer vierjährigen Unterbrechung Bundestagsabgeordneter der SPD, hat den Förderverein, der inzwischen 111 Mitglieder hat, im November 2018 gegründet.

Unterstützung aus der Politik

Eines stellte Börnsen gleich zu Anfang klar: „Ein Naturpark ist nicht nur dazu da, den Naturschutz zu unterstützen“, er sei kein Naturschutzgebiet. Auch die Landwirtschaft müsse zu ihrem Recht kommen, und es wäre gerade die Aufgabe des Fördervereins, zwischen Landwirten und Naturschützern zu vermitteln. 14 Naturparks gebe es mittlerweile in Niedersachsen, das Teufelsmoor würde mit 770 Quadratkilometern zu denen mittlerer Größe zählen – immerhin ist die Fläche aber fast zweieinhalb mal so groß wie die Stadt Bremen inklusive Bremen-Nord. Die südliche Grenze wären das Blockland und die Borgfelder Wümmeniederung, im Südosten wird das Gebiet von Oberneuland begrenzt, im Osten soll es bis an den Tarmstedter und Zevener Geestrand reichen, im Norden bis Gnarrenburg und im Westen bis an die Bundesstraße 74. Beteiligt wären also die Länder Niedersachsen und Bremen sowie die Landkreise Osterholz und Rotenburg – der Förderverein hätte das Gebiet gern noch in den Landkreis Verden ausgeweitet, aber dort hatte man kein Interesse daran. „Aber auch wenn Verden nicht mitmacht, unterstützt das Umweltministerium uns“, sagte Börnsen, und er habe auch schon vom Staatsrat der Bremer Umweltsenatorin wohlwollende Kenntnisnahme erfahren.

Moor speichert Kohlendioxid. Aber in trockenen Sommern kann diese Eigenschaft, die der Umwelt zugutekommt, in ihr Gegenteil umschlagen, denn dann wird CO2 freigesetzt, und in Niedersachsen liegt 38 Prozent der deutschen Moorfläche. Deshalb, so Börnsen, müsse Moor wiedervernässt oder feuchtgehalten werden. „Wir können nicht wieder den Zustand von vor 100 Jahren erreichen, aber einiges korrigieren.“ Ein Naturpark habe allerdings kein Recht, Verbote oder Vorschriften zu erlassen, er sei kein verlängerter Arm der Naturschutzbehörde. Der Naturpark werde die Rechtsform eines Vereins oder Zweckverbandes erhalten und einen Geschäftsführer mit zehn bis 15 Mitarbeitern einstellen und dann Projekte initiieren und Problembereiche benennen. Ganz wichtig sei auch die Einwerbung von Fördergeldern. „Der Naturpark soll nicht Geld kosten, sondern Geld in die Region bringen“, sagte Börnsen – im Durchschnitt bekomme ein Naturpark 30 Prozent seines Finanzbedarfs von der öffentlichen Hand, die restlichen 70 Prozent als Fördergelder. Wenn der Naturpark eingetragen ist, muss ein Projektplan für fünf bis zehn Jahre aufgestellt werden. Voraussetzung für einen Naturpark ist, dass 40 Prozent seiner Fläche Natur- oder Landschaftsschutzgebiete sind. Das ist im Teufelsmoor aber schon jetzt der Fall. Der Förderverein erarbeite gerade Projektlisten, sagte Börnsen.

Zuhörer sind skeptisch

Viele der Zuhörer waren skeptisch, obwohl Börnsen betonte, ein Naturpark werde für die Landwirte keine neuen Auflagen bedeuten. Aber was sollten die Landwirte machen, wenn der Landkreis kurzerhand irgendwann den gesamten Naturpark zum Naturschutzgebiet erkläre, wurde gefragt. Diese Gefahr sieht Arne Börnsen nicht. Ein anderer Teilnehmer wies darauf hin, dass ein Naturpark sich mit anderen Projekten diverser Naturschutzverbände beißen könne, und auch die Natura-2000-Gebiete, die der Landkreis ausweist, bereiten einige Sorgen. Ein Landwirt aus Tüschendorf befürchtet, dass der Naturpark-Verein zwischen den Wünschen der Naturschützer und denen der Landwirte zerrieben werden könne, und ein anderer sagte kategorisch: „Mehr Schutzgebiete wollen wir nicht.“ Ein Landwirt meinte, er wolle sein Geld mit der Landwirtschaft verdienen, nicht mit „irgendwelchen Naturschutzprojekten“. Eine Anregung nahm Arne Börnsen gern auf: Zu einer der nächsten Informationsveranstaltungen will er Landwirte einladen, die schon jetzt in einem Naturpark wirtschaften. Am Sonntag, 23. Februar, wird in der Bildungsstätte Bredbeck in Osterholz-Scharmbeck ein ganztägiges Seminar stattfinden, aber es gibt noch viel zu tun. Wenn man in zwei Jahren zu einem Ergebnis komme, sei dies ein großer Erfolg, meinte Arne Börnsen, für den eines klar ist: „Einige Personen müssen ihre Überzeugungen ändern – ich hoffe, dass nicht wir das sind.“