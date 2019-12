Unwissenheit schützt vor Strafe nicht: Weil eine 25-Jährige einen Elektroschocker im Auto hatte, muss sie nun ein Bußgeld von 200 Euro an eine gemeinnützige Einrichtung zahlen. (Peter Steffen/dpa)

Osterholz-Scharmbeck. Eine 25-jährige Lesumerin parkte Anfang Juni nach Mitternacht mit ihrem Auto an einem Waldstück in Schwanewede. Das rief eine Anwohnerin auf den Plan. Sie verständigte die Polizei. Die Beamten filzten das Auto gründlich und wurden fündig: Sie entdeckten eine Taschenlampe. Der Haken dabei: Die Lampe konnte auch als Elektroschocker genutzt werden. Wegen unerlaubten Waffenbesitzes hatte sich die Nordbremerin nun vor dem Amtsgericht zu verantworten.

Die Lampe habe ihr Ex-Mann bei einem Versandhandel geordert, sagte sie aus. Sie habe erst später entdeckt, dass die Leuchte auch ein Elektroschocker sei. „Der war aber nicht geladen. Ich habe auch nicht gedacht, dass der verboten ist und man jemandem damit weh tun kann.“ Das Gerät habe schon seit Jahren im Auto gelegen. Sie habe keine Absicht gehabt, damit jemanden zu schocken, unterstrich die Nordbremerin. „Aber im Nachhinein ist man vernünftiger.“

Jedenfalls landete sie an dem Juniabend auf der Wache. Was nicht spurlos an der Nordbremerin vorüber gegangen ist. „Die Polizisten waren sehr nett, die Kripo etwas streng“, ließ sie Strafrichterin Johanna Kopischke und den Staatsanwalt wissen. „Sie haben naiv gehandelt. Das war dumm“, gab die Richterin zu bedenken. Sie riet dazu, bestimmte Gerätschaften eher nicht aus einem fremden Land zu bestellen. Mit dem Einverständnis des Staatsanwaltes erließ die Richterin den Beschluss, das Verfahren nach Paragrafen 153 a der Strafprozessordnung gegen eine Geldauflage von 200 Euro einzustellen. Wenn die Mutter einer vierjährigen Tochter diesen Betrag für eine gemeinnützige Einrichtung gezahlt hat, wird das Verfahren endgültig eingestellt. Der Vorfall taucht dann auch nicht in einem möglichen polizeilichen Führungszeugnis auf. Im Bundeszentralregister gibt es bisher noch keine Eintragungen bei der 25-Jährigen.

Elektroschocker sind zu unterscheiden in Elektroschockgeräte beziehungsweise Elektroimpulsgeräte und Air-Taser beziehungsweise Distanz-Elektroimpulsgeräte oder einfach Taser. Der Taser ist grundsätzlich eine verbotene Waffe. Elektroschockgeräte dürfen frei erworben und mitgeführt werden, wenn sie das amtliche Prüfzeichen der Physikalisch-Technischen Bundesanstalt (PTB) tragen und der Besitzer älter als 18 Jahre ist. Die Verwendung ist grundsätzlich auf Notwehrsituationen begrenzt. Das Mitführen bei öffentlichen Veranstaltungen ist verboten.

Für Altgeräte gibt es unter bestimmten Voraussetzungen Ausnahmen. Ist der Elektroschocker vor 2011 gekauft worden, darf man das Gerät zwar noch besitzen, es muss aber im Umfeld des Besitzers, etwa seiner Wohnung, aufbewahrt bleiben und darf nicht öffentlich mitgeführt werden. Zudem muss das Kaufdatum schriftlich mit Vertrag belegt sein. Beim „unerlaubten Mitführen“ handelt es sich um eine Straftat, die mit einer Geld- oder Freiheitsstrafe von bis zu drei Jahren geahndet werden kann. Der unberechtigte Erwerb und das unberechtigte Überlassen der Geräte kann als Ordnungswidrigkeit gewertet werden und zieht ein Bußgeld nach sich. Rechtsgrundlage dafür ist das Waffengesetz.