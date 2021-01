Ein doppelter Verbalumschlag handelte einem 29-jährigen Schwaneweder eine Geldstrafe ein. (Peter Steffen)

Osterholz-Scharmbeck. Zu einem doppelten, nach Auffassung des Gerichtes strafbaren Verbalumschlag hatte Mitte April letzten Jahres ein 29-jähriger Schwaneweder ausgeholt. Einmal soll er zu einer Polizistin gesagt haben: "Wenn du dich jetzt nicht verpisst, hau' ich dir eins in die Fresse.“ Das war Nötigung mit Beleidigung. Zwei Beamte, darunter die 28-jährige betroffene Polizistin, hatten den 29-Jährigen vor seiner Wohnung aufgesucht, um eine sogenannte Gefährderansprache zu halten.

Zur Wohnung des Mannes waren die Beamten gefahren, weil er sich zuvor auf dem Grundstück seiner Ex-Freundin aufgehalten hatte. Die Mutter der 23-jährigen Frau hatte ihn des Grundstücks verwiesen. Aber darauf hatte sich der Angeklagte nicht einlassen wollen.

„Uns wurde ein Hausfriedensbruch gemeldet“, sagte die Polizistin als Zeugin im Prozess gegen den Schwaneweder aus. Ein Kollege und sie hätten mit dem 29-Jährigen den Sachverhalt klären wollen, so die Zeugin. Dabei ist es nach ihrer Schilderung zu der Nötigung mit Beleidigung gekommen. Der Angeklagte hatte zwar zuvor eingeräumt, diesen Satz gesagt zu haben, will die Worte aber nur an seinen dabeistehenden Vater gerichtet haben.

Insofern fragte Strafrichterin Johanna Kopischke noch einmal nach. „Das war definitiv an mich gerichtet“, bekräftigte die Zeugin. Es habe konkret ein „Augenkontakt“ bestanden. Der Staatsanwalt wollte von der Zeugin wissen, wie die „Verfassung“ des Schwaneweders gewesen sei. „Er hat sich groß gemacht und war aufgebracht“, erinnerte sich die Polizistin.

Dass man sich vom Leben verabschieden könne, wenn man die Anzeige nicht zurückziehe – das hat ihrer eigenen Aussage zufolge die zweite Zeugin in dem Prozess, die 23-jährige Ex-Freundin, am späten Nachmittag des besagten Apriltages per Telefon zu hören bekommen. „Das war der unfreundlichste Anruf. Ich habe mir nichts dabei gedacht, aber meine Mutter schon“, so die Frau. „Das ging unter die Gürtellinie. Wenn er sauer ist, kann ich ihn nicht einschätzen.“ Die Mutter habe es allerdings mit der Angst bekommen. Der Angeklagte selbst versicherte indes, keine Drohungen ausgesprochen zu haben. „Die sind nicht vorgefallen.“ Das Paar ist nach gemeinsamer Aussage nach dem Vorfall im April noch einmal zusammen gewesen, inzwischen aber getrennt.

Bei dem 29-Jährigen gibt es sieben Eintragungen im Bundeszentralregister. Darunter befinden sich Betrug, Diebstahl, Fahren ohne Fahrerlaubnis und Körperverletzung, die erste datiert 2006.

Der Staatsanwalt stufte die Aussagen der Polizistin als glaubhaft ein. „Das hat sich so zugetragen.“ Ebenfalls hatten ihn die Aussagen der 23-Jährigen überzeugt. Er beantragte wegen Nötigung in Tateinheit mit Beleidigung und wegen Bedrohung eine Geldstrafe von 80 Tagessätzen zu zehn Euro. Dem schloss sich die Strafrichterin an.