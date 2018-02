Die Preise für Immobilien sind in den vergangenen Jahren stark gestiegen. (dpa)

Der Immobilienmarkt im Landkreis ist in den vergangenen Jahren heiß gelaufen. Vor allem im Raum Lilienthal müssen Käufer mittlerweile viel Geld hinlegen, um ein Haus oder Grundstück zu erwerben. Nach Untersuchungen des für die Region zuständigen Gutachterausschusses für Grundstückswerte sind die Preise für Bauland in den vergangenen fünf Jahren um 30 Prozent gestiegen (wir berichteten). Nach Expertenmeinung ist eine weitere Steigerung aber nicht zu erwarten: „Der Gipfel ist erreicht“, sagt die Lilienthaler Immobilienmaklerin Petra Thiel.

Den Gutachtern zufolge müssen Käufer in Lilienthal mittlerweile 160 bis 220 Euro pro Quadratmeter hinlegen, um ein Stück Land zu erstehen, auf das sie ihr Häuschen bauen können. Und auch andernorts im Bremer Speckgürtel sind die Preise happig. In guten Wohnlagen in Ritterhude kostet der Quadratmeter Bauland aktuell zwischen 110 und 200 Euro. In Osterholz-Scharmbeck liegen die üblichen Quadratmeterpreise je nach Wohnlage zwischen 90 und 150 Euro, in Worpswede zwischen 90 und 130 Euro, im Kern von Grasberg zwischen 80 und 105 Euro.

Nach Einschätzung von Petra Thiel dürfte die hohe Nachfrage nach Immobilien in der Region noch eine Weile anhalten, wenn sich die Zinsen weiterhin auf niedrigem Niveau bewegen. Die Maklerin ist seit fast drei Jahrzehnten am Markt aktiv und hat als Angehörige des Gutachterausschusses an der Marktanalyse mitgewirkt. Sie weiß aber auch, dass sich der Markt wieder in die andere Richtung entwickeln könnte, wenn die Zinsen steigen. Dann könnten sich einige Eigentümer ihr Eigenheim möglicherweise nicht mehr leisten, zugleich blieben die Käufer zurückhaltender. Wie schwierig der Markt auch in Lilienthal sein kann, habe sie Anfang des Jahrtausends erlebt, als im benachbarten Borgfeld Hunderte Objekte entstanden, der Markt auf der anderen Wümme-Seite derweil fast zum Erliegen kam: „Damals musste ich Hunderte Besichtigungen veranstalten, um in Lilienthal ein Reihenhaus zu verkaufen“, erinnert sich Thiel.

Baulandentwicklung soll kritischer begleitet werden

Das ist zurzeit ganz anders, allerdings weist die Expertin die Gemeindeoberen daraufhin, dass im Zuge des Immobilienbooms auch die Infrastruktur angepasst werden muss. Sie nennt das Beispiel Goosort: Wenn man dort 200 Baugrundstücke ausweise, müsse man auch damit rechnen, dass dort Familien mit Kindern hinziehen, und eine angemessene Zahl von Kindergartenplätzen vorhalten. „Kann man das nicht, muss man eben zurückhaltender beim Ausweisen neuer Baugebiete sein, um die Lage in der Gemeinde erst mal zu ordnen.“ Eine Einschätzung, die man im Rathaus mittlerweile offenbar teilt. Erst vor wenigen Wochen hatte Lilienthals Bürgermeister Kristian Tangermann (CDU) angekündigt, die Baulandentwicklung kritischer begleiten zu wollen, um die Infrastruktur nicht zu überlasten.

Denn bei allem Interesse an einem Leben in Lilienthal zweifeln die Menschen offenbar auch daran, ob sie in dieser Gegend richtig aufgehoben wären. So fragten Kaufinteressenten bei ihr durchaus sorgenvoll nach Kitaplätzen und Schulen, berichtet Petra Thiel. Und es sei auch registriert worden, dass in Lilienthal die Grundsteuer erhöht wurde. Faktoren, die eine Rolle spielten, denn Lilienthal konkurriere von der Lage her mit Achim oder Oyten um Einwohner, weise auf bei einigen Immobilien aber die höheren Preise auf.

Wie wichtig die Infrastruktur ist, zeigt sich auch am Beispiel Worpswede. Trotz des ansprechenden Umfeldes zahlt man dort nur rund die Hälfte fürs Bauland. Eine Straßenbahn sollte man dorthin zwar eher nicht bauen, scherzt der ansässige Makler Robin Jung. „Wenn wir aber eine bessere Busanbindung nach Bremen hätten, wäre das für viele schon ein Argument, nach Worpswede zu kommen.“ Vor allem Ältere suchten nach derartigen Lösungen: Mobilität, Ärzte, auch die Verfügbarkeit einer Klinik spielten eine Rolle. Lilienthal sei da besser aufgestellt. „Vielleicht“, so Jung, „ist auch das ein Grund, weswegen Worpswede vom Bauboom bislang nicht so profitiert hat wie andere.“

Immerhin zeige sich der Markt in seinem Geschäftszweig stabil. Zwar seien die Preise für Neubauten auch in Worpswede „recht ordentlich“, von einer Überhitzung im Bereich der Bestandsimmobilien könne aber keine Rede sein, betont Jung: „Die Kaufpreise haben sich in den vergangenen fünf Jahren nicht sonderlich verändert.“