Die „Ex-Wellenbreker“ gastieren mit: „Arp Schnitger: van Golzwarden över Stood in de wiete Welt, Geschichtstheater in de Kark in dree Biller un Örgelmusik." (FR)

Grasberg. Im wahren Leben sind sie einander nie begegnet. Das konnten sie auch nicht. Der Moorkommissar Jürgen Christian Findorff wurde erst 1720 geboren, ein Jahr nach dem Tod des Orgelbaumeisters Arp Schnitger. In der Grasberger Findorffkirche werden sich die Männer an diesem Freitag, 1. November, dennoch indirekt begegnen. Ab 19 Uhr gastieren die „Ex-Wellenbreker“, das Jugendtourneetheater des Landschaftsverbands Stade, dort mit dem Stück: „Arp Schnitger: van Golzwarden över Stood in de wiete Welt, Geschichtstheater in de Kark in dree Biller un Örgelmusik.“

In diesem Jahr jährt sich Schnitgers Todestag zum 300. Male. In dem Theaterstück in drei Bildern erzählen die jungen Amateurschauspieler im Rahmen des Arp-Schnitger-Jahres in Hoch- und Plattdeutsch über Schnitgers Jugend in Golzwarden, die Lehrzeit in Stade sowie die erfolgreiche Zeit als Orgelbauer in Hamburg mit Aufträgen aus aller Welt. Durch die Einbeziehung von Musik, gespielt an der Grasberger Schnitger-Orgel, sollen die Bedeutung des Orgelbaus und der Orgelmusik aus historischer Sicht und ihre Auswirkungen bis heute unterstrichen werden, so die Ankündigung.

Genau wie Findorff hatte Schnitger in seiner Jugend Tischler gelernt. Für seine Orgeln ging er in die Geschichte ein. Auch am Anfang von Findorffs Leben stand die Tischlerlehre. Er wurde Wasserbauer, Moorkommissar, Architekt und Kirchenbauer und die Grasberger Schnitger-Orgel tönt in einer von ihm erbauten Kirche.

Der Eintritt ist frei, die Kirchengemeinde Grasberg und die Arp-Schnitger-Gesellschaft bitten um eine Spende.