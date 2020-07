Freuen sich über die neue Greifvogel-Anlage: Falkner Roland Werner mit Sakerfalke Lisa und Frank Faß vom Wolfcenter. (Björn Hake)

Dörverden. Gleich vier neue Bewohner gibt es im Dörverdener Wolfcenter. Nein, dabei handelt es sich keineswegs um Europäische Grauwölfe, Hudson Bay-Wölfe oder Kanadische Wölfe, sondern vielmehr um gefiederte Freunde. Das Quartett setzt sich aus Uhu Frieder, Sakerfalke Lisa, Turmfalke Kim und Wüstenbussard Jonny zusammen. Falkner Roland Werner kümmert sich dort um die neue Besucherattraktion – die vier Greifvögel. Volieren suchen die Gäste vergebens, vielmehr führt Uhu Frieder eine Schnur mit einer Sitzmulde mit sich. „In der Fachsprache heißt das falknerische Anbindehaltung an der Flugdrahtanlage“, erläutert Wolfcenter-Chef Frank Faß. Hat den Vorteil, dass sich die Tiere im Freien austoben können und die Gäste nahezu auf Tuchfühlung mit ihnen gehen können.

Arbeitet Roland Werner mit den Tieren, streift er sich den typischen ledernen Falknerhandschuh über, der immer wieder als „Landeplatz“ für Sakerfalke Lisa dient. Damit sie nicht von ihrer Umwelt abgelenkt wird, trägt Lisa eine Falkenhaube, sieht damit aus wie eine kleine Pilotin. Beute sollen die Vögel in der neuen Greifvogel-Anlage natürlich nicht machen. Falke auf Lederhandschuh – dieses Bild erinnert so manchen Besucher an die Fernsehserie „Falcon Crest“ aus den Achtzigern. Breitet Lisa hingegen ihre Flügel aus, kommt sie auf eine Spannweite von beträchtlichen 1,20 Metern. Sakerfalken wie Lisa gehören weltweit zu den größten Falkenarten. Die Weibchen erreichen sogar fast die Größe eines Bussards.

Beim Uhu (Bubo bubo) handelt es sich hingegen um die größte heimische Eule. Hinsichtlich der Flügelspannweite toppt Uhu Frieder seine Gehege-Nachbarin sogar noch um einen halben Meter. „Seine Federohren dienen nicht dem Hören“, klärt der Falkner auf. Vielmehr handelt es sich dabei um verlängerte Kopffedern, mit denen Stimmungen ausgedrückt werden können.

Die „Grundausbildung“ bei Falkner Roland Werner dauert im Schnitt vier bis sechs Wochen, anschließend folgt eine Spezialausbildung. Um ein Vertrauensverhältnis zu seinen gefiederten Freunden aufzubauen, trägt der Falkner seine Vögel ab, spaziert also mit ihnen auf dem Lederhandschuh durch die Anlage und beobachtet dabei genau, wie sie beispielsweise auf die Besucher reagieren. Als positive Verstärkung, als Belohnung, dient dabei immer wieder ein kleines Leckerli. Im Sturzflug fliegen die tierischen Düsenjäger dann bei den Flugvorführungen zu Show-Zwecken auf eine Beute-Attrappe. Werner setzt also auf eine Kombination aus Vertrauen und Belohnung.

Im Gegensatz zu anderen Greifvogelarten leben Wüstenbussarde wie Jonny in freier Wildbahn in Familienverbänden. Die Jungvögel aus dem Vorjahr beteiligen sich sogar an der Aufzucht der neuen Geschwister. Aufgrund ihres ausgeprägten Sozialverhaltens können sich Wüstenbussarde dementsprechend sehr eng an den Falkner als Partner und Familienmitglied anschließen.

Bevor er nach Dörverden kam, hatte der studierte Förster Roland Werner viele Jahre lang als Berufsfalkner in verschiedenen Tierparks gearbeitet. Darüber hinaus absolvierte der gebürtige Sachse mehrere Lehrgänge und Seminare zum Thema Umweltbildung.

Urin leuchtet ultraviolett

Wie viel fressen die Vögel eigentlich? Ein stattlicher Uhu wie Frieder verputzt nach Aussage von Roland Werner gleich vier mal so viel Fleisch wie ein zierlicher Turmfalke wie Kim. Flüssigkeit nehmen die Tiere hingegen über die Nahrung auf. Turmfalke Kim verfügt außerdem noch über eine ganz besondere Fähigkeit – der Greifvogel kann nämlich ultraviolettes Licht wahrnehmen und somit ganz genau seine mögliche Beute orten. Wühlmäuse stehen ganz oben auf seiner Speisekarte. Weil die nun einmal ständig ihre Wege mit Urin markieren und Urin als ultraviolettes Licht leuchtet, sind sie also im wahrsten Sinne des Wortes ein gefundenes Fressen für den Falken.

Kompatibel sind die Greifvögel untereinander nicht, deswegen wird es also auch künftig keine Zucht geben. Komplettiert werden die tierischen Stars in Dörverden neuerdings auch von einer kleinen Alpaka-Herde. Obwohl sich der Wildpark immer mehr in einen kleinen Zoo verwandelt, soll der Fokus auch weiterhin auf dem Canis lupus, also dem Wolf und seinen Artverwandten, liegen.