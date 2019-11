Die Entscheidung sei ihr sehr schwer gefallen, sagt Ivonne Berner (links). Aber sie könne die Pflegestelle für die Katzen des Tierschutzvereins OHZ nicht länger führen. Das stellt den Verein und seine Vorsitzende Stephanie Musik vor große Probleme. (Brigitte Lange)

Landkreis Osterholz. Der Tierschutzverein OHZ steckt in der Krise: Ivonne Berner zieht sich zurück. 15 Jahre lang hat sie die Haupt-Pflegestelle des Vereins geführt. „Es zerreißt mir das Herz, aber es muss sein“, sagt die 78-Jährige. Als ihre Vorgängerin Martha Sieber 2005 aus Altersgründen aufhörte, habe sie deren 37 Pflegekatzen übernommen und war von Stund an Haupt-Pflegestelle. Doch das gehe nun nicht mehr, bedauert Ivonne Berner. Sie schlafe schlecht, habe gesundheitliche Probleme. „Ich muss jetzt mal an mich denken.“

„Wir sind in großer Not“, bestätigt die Vereinsvorsitzende Stephanie Musik. „Ivonne Berner ist die Seele des Vereins und sie steckt so tief im Thema.“ Auch verliere der Verein mit Berner nicht nur seine Haupt-, sondern seine einzige noch verbliebene Pflegestelle für Katzen. Bis vor Kurzem hatte sich zwar Vereinsmitglied Heike Lange ebenfalls um Katzen gekümmert. Sie sei aber umgezogen und habe nun nicht mehr den Platz.

„Was sind wir denn noch für ein Tierschutzverein – ohne eine einzige Pflegestelle für Katzen?“, fragt Stephanie Musik. „Wir suchen deshalb dringend Menschen mit Katzenerfahrung, die bereit sind, als Pflegestelle ehrenamtlich für uns zu arbeiten“, sagt die Vorsitzende. Der Verein stelle alles, was dafür benötigt werde. „Sie brauchen aber viel Zeit und sollten deshalb nach Möglichkeit nicht berufstätig sein oder nur eine Halbzeitstelle haben; sie müssen auch einen Computer und ein Auto haben und nicht in einem Funkloch wohnen, damit sie telefonisch erreichbar sind“, nennt Berner weitere Kriterien.

„Und sie brauchen ein zusätzliches Zimmer“, ergänzt Musik. Die Pflegestellen müssten nämlich die Möglichkeit haben, Neuzugänge bis zum Tierarztbesuch, eventuell auch länger, separat zu halten. „Und die trächtigen Weibchen brauchen das Extra-Zimmer, um ihre Babys zu bekommen, sonst gibt es Mord und Totschlag“, sagt Berner.

Tatsächlich ist der Tierschutzverein 1986 zunächst als reiner Katzen-Schutzverein gegründet worden, berichten die beiden Frauen. Heute kümmern sich seine Mitglieder auch um andere Tiere. So hat der Verein eine Pflegestelle für Kaninchen und eine weitere für Hunde. Der Schwerpunkt ihrer Arbeit liege aber auf der Rettung von Katzen. „Wir fangen sie ein, kastrieren und impfen sie. Sind es erwachsene Tiere, die keine Chance auf Vermittlung haben, wildern wir sie wieder aus; sind es zutrauliche Tiere oder Babys, suchen wir für sie ein Zuhause“, erklärt Stephanie Musik. Geld aus öffentlichen Töpfen bekommen sie dafür nicht. „Wir sind komplett auf Mitgliederbeiträge und Spenden angewiesen“, sagt Musik.

Ivonne Berner trat dem Verein 1999 bei. „Nur vier Wochen später, war ich schon Schriftführerin“, erinnert sie sich. Katzen habe sie von Anfang an für den Verein aufgenommen, gepäppelt und vermittelt. Für die Katzenbabys, die ihre Mutter verloren hatten, war sie rund um die Uhr im Einsatz. „Die müssen die ersten drei Wochen alle zwei Stunden gefüttert werden“, erzählt sie. Das sei eine Herausforderung, räumt sie ein. „Aber was für ein Glücksgefühl, wenn sie es dann schaffen und zu einer lieben Familie kommen“, erzählt Ivonne Berner. Das sei einer der Gründe, warum sie all die Jahre die Pflegestelle geführt habe. „Bis heute habe ich mich um gut 400 Katzen gekümmert“, schätzt sie. Und auch jetzt suche sie noch für fünf Tierschutz-Katzen, die bei ihr wohnen, ein gutes Zuhause.

Die Zeiten, da der Verein bis zu 100 Katzen im Jahr aufgenommen, gepflegt, groß gezogen und vermittelt hat, seien aber vorbei, versichert Stephanie Musik: „Wir merken, dass die Kastrationspflicht greift.“ So habe der Verein 2018 noch 45 vermittelbare Katzen aufgenommen. Im Laufe des Jahres konnten davon 29 in liebevolle Hände gegeben werden. Acht blieben noch über den Jahreswechsel in der Pflegestelle. Die übrigen schafften es nicht, sie starben. „Außerdem haben wir in dem Jahr 23 ‚Wildkatzen‘ eingefangen; bis auf vier, die eingeschläfert wurden, konnten wir die übrigen alle kastrieren und wieder frei lassen“, berichtet die Vereinsvorsitzende.

Mit Ivonne Berner geht dem Tierschutzverein OHZ nicht nur die letzte und wichtigste Pflegestation verloren. Sie und ihr Mann Olaf haben sich auch um die Geschäftsstelle des Vereins gekümmert. Diese Verantwortung geben die Berners nun auch ab. Das müsse sein: „Sonst wäre ich weiterhin bei Notfällen die erste Ansprechpartnerin“, sagt Ivonne Berner. Daher sucht der Verein nun auch jemanden, der diese Arbeit übernimmt. „Die Geschäftsstelle ist Anlaufstelle für alle Anrufer – egal was sie melden“, sagt Stephanie Musik. Ob Taubeneier gefunden wurden oder ein Eichhörnchen-Baby Hilfe braucht.

Als wäre das nicht schon genug, hatte Ivonne Berner zuletzt auch den Job der stellvertretenden Kassenwartin übernommen. Dafür werde nun ebenfalls ein Nachfolger gesucht. Einen Kassenwart hat der Verein. Noch – denn das Amt übt zurzeit Ivonne Berners Mann Olaf aus. „Er ist inzwischen über 80 Jahre alt“, sagt seine Frau. Deshalb wolle er sich in zwei Jahren zurückziehen und das Amt dann Jüngeren überlassen.

Stephanie Musik und Ivonne Berner sind sich bewusst: Niemand wird als Katzenpfleger oder Leiter der Geschäftsstelle eines Vereins geboren. Gleiches gilt fürs Amt des Kassenwartes. „Aber das kann man alles lernen, und wir sind ja auch noch da“, sagt die Vorsitzende. Wer sich für eine dieser Aufgaben interessiert, erreicht Stephanie Musik unter der folgenden Rufnummer 0 47 91 / 8 07 77 34 oder per E-Mail unter der nachfolgenden Adresse: stephanie.musik@tierschutzvereinohz.de.