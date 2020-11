Hübsch verpackt waren im vergangenen Jahr die Weihnachtsgeschenke für die Schützlinge des Tierschutzvereins. (FR)

Lilienthal. Vielen Tierfreunden liegt es am Herzen, zu Weihnachten die Schützlinge im Tierheim nicht zu vergessen. Deshalb herrschte im Lilienthaler Katzenhaus bislang schon Wochen vor dem Fest eine feierliche Stimmung. Kalender mit Tierfotos wurden gebastelt, bunt leuchtende Kugeln in die Fenster gehängt, die Außengehege der Katzen bekamen Tannengrün. Wenn dann der große Stern draußen am Haupteingang das Katzenhaus erhellte, dann war die Tierweihnacht nicht mehr weit: ein Tag der offenen Tür, bei dem es nicht allein Streicheleinheiten für die Tiere gab, sondern auch Spenden. Im letzten Jahr waren es rund 800 Euro, Geld, von dem teure Untersuchungen bezahlt werden konnten.

Dieses Jahr nun fällt die Veranstaltung wegen der Corona-Pandemie aus. „Abstand, Hygiene, Alltagsmaske und Beschränkungen bei Zusammentreffen sind die Stichworte, die uns auch im Katzenhaus alltäglich begleiten und es uns leider nicht möglich machen, die lieb gewonnene Tradition der Tierweihnacht in diesem Jahr fortzusetzen“, bedauert Katzenhausleiterin Kathrin Schoof.

Aber nicht alle weihnachtlichen Aktionen sollen ins Wasser fallen. Wer den Samtpfoten eine Freude machen möchte, kann ein kleines Geschenk im Katzenhaus abgeben oder eine Spende auf den Gabentisch legen. Dafür sollten sich Besucher telefonisch anmelden, betont Schoof. Das Tierheim ist unter Telefon 04298/ 4 67 77 27 erreichbar. Zudem können Kunden des Futterhauses an der Falkenberger Landstraße in der Adventszeit Wunschkarten des Tierheims, die an einem Tannenbaum hängen, pflücken und die Wünsche erfüllen.

Seit 1982 kümmert sich der eingetragene Verein mit rund 230 Mitgliedern um den Schutz und die Betreuung von Fundtieren und informiert die Öffentlichkeit in den drei Gemeinden Lilienthal, Worpswede und Grasberg über Themen rund um den Tierschutz. Das Vereinsgebiet reicht von Borgfeld bis hinein ins Teufelsmoor. Ein Schwerpunkt der ehrenamtlichen Arbeit ist das Katzenhaus in Lilienthal. In dem 2014 neu errichteten Gebäude können die Ehrenamtlichen bis zu 30 Katzen versorgen und pflegen. Weitere Informationen auf der Homepage www.gooding.de/tierschutzverein-lilienthal-worpswede-und-grasberg-e-v-77303. Dort gibt es auch die Möglichkeit, direkt für den Verein zu spenden.