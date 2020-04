Auf dem Weg ist das Rehkitz vor dem Mäher sicher. Legt es sich aber in der Wiese ab, droht ihm eine unliebsame Begegnung mit der Erntemaschine. (Silas Stein/dpa)

Landkreis Osterholz. In vielen landwirtschaftlichen Betrieben steht die Frühmahd an, und das verheißt für manches Wildtier nichts Gutes. Denn in der Brut- und Setzzeit ziehen manche Tiere in Wiesen oder Getreidefeldern ihren Nachwuchs auf. „Doch Ducken und Tarnen schützt zwar vor dem Fuchs, nicht aber vor dem Kreiselmäher“, teilen Landesjägerschaft Niedersachsen (LJN), Landvolk Niedersachsen und Landwirtschaftskammer Niedersachsen (LWK) mit.

Mit Vorbeugung könnten viele Tiere aber gerettet werden. Entscheidend sei, die Grünschnitt-Termine mindestens 24 Stunden vorher mit dem Jagdpächter abzustimmen, heißt es in der Veröffentlichung. Alternativ könnten die Bewirtschafter der Flächen selbst Maßnahmen zur Wildtierrettung ergreifen.

So habe sich das Absuchen der Wiesen mit Jagdhunden bewährt. Knistertüten, Flatterbänder oder Duftlappen, die am Vorabend der Mahd in die Flächen eingebracht werden, seien effektive Möglichkeiten der Wildtierrettung. Auch der Einsatz elektronischer Wildscheuchen, die verschiedene Töne erzeugen, habe sich bewährt. Auch Drohnen mit Wärmebildkameras oder Infrarottechnik könnten helfen, Wildtiere zu lokalisieren.

Die Verbände empfehlen ferner, von innen nach außen zu mähen, denn dies ermögliche Wildtieren, aus den Feldern zu flüchten. Als erfolgreich habe sich der Einsatz sogenannter Wildretter erwiesen. Diese an den Erntemaschinen angebrachten Signaltongeber erzeugen einen Piepton, der Wildtiere zur Flucht veranlasst. In Gebieten mit hoher Wilddichte sollte langsam und in der Dunkelheit möglichst gar nicht gemäht werden.