Das Auto, das aus bisher unbekannten Gründen von der Fahrbahn abgekommen ist. (Polizei Rotenburg)

Am späten Sonnabend ist auf der A1 Richtung Bremen zwischen Heidenau und Sittensen ein Pkw von der Fahrbahn abgekommen. Das Auto überschlug sich mehrfach seitlich. Dabei wurde der Fahrer aus dem Fahrzeug geschleudert, der noch an der Unfallstelle starb. Seine Lebensgefährtin und die zwei Kinder, sechs und zwei Jahre alt, konnten sich aus dem Wrack befreien. Sie wurden mit schwersten Verletzungen in eine Klinik in Rotenburg (Wümme) gebracht.

Die Autobahn war bis in die frühen Morgenstunden gesperrt. Wie es zu dem Unfall kam, ist bisher noch nicht klar - hier wird aber ermittelt. Den Sachschaden schätzt die Polizei auf etwa 50.000 Euro. (hee)