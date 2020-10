Konditormeisterin Lisa Viktoria Gohlisch in ihrem Laden. (Lutz Rode)

Lilienthal. Ihre Törtchen und Pralinen stellt Lisa Viktoria Gohlisch schon länger in Lilienthal her, jetzt hat die Konditormeisterin auch einen kleinen Laden in der Gemeinde eröffnet. An der Hauptstraße 17 befindet sich „Lisas Pâtisserie“ – angelegt für einen begrenzten Zeitraum. Nach dem Vorbild der Pop-up-Stores nutzt sie vorübergehend das Ladenlokal, das zuvor mehr als ein Jahr lang leer stand. Mindestens bis zum Ende des Jahres will sie dort ihre süße Ware anbieten, eventuell auch noch etwas länger, kündigt die Inhaberin an.

Für Lisa Gohlisch gehört die Eröffnung zu ihrem geschäftlichen „Plan B“. Denn auch sie ist als selbstständige Pâtissière von der Corona-Pandemie betroffen: Messen, auf denen sie ihre Naschereien anbieten wollte, sind größtenteils abgesagt worden, und auch Hochzeiten, für die sie Torten backt, sind vielfach ins Wasser gefallen und auf den Winter oder das nächste Jahr verschoben worden. Als sich die Chance bot, das leer stehende Geschäft zu nutzen, griff sie zu. Seit dem 1. Oktober bietet sie dort nun Schoko-Mousse-Törtchen, New York Cheese-Cake, Himbeer-Tartelettes oder Pralinen von Café Mascarpone bis Champagner-Trüffel an. Nele Lück und eine weitere Mitarbeiterin sind im Verkauf tätig und die 29-Jährige sorgt dafür, dass der Nachschub nicht abreißt.

Für die Torten- und Pralinen-Produktion nutzt sie die Küche des Restaurants und Hotels Rohdenburg in Trupermoor. Dort arbeitet sie die Bestellungen ihrer Kundschaft ab. „Viele Leute haben mich nach einem Laden gefragt. Zur Abholung der Ware ins Hotel zu kommen, ist für manche eine Hemmschwelle“, sagt Lisa Gohlisch. Nach den Erfahrungen der ersten Tage ist sie schon recht zufrieden mit dem Zuspruch auf das neue Angebot. „Es wird ganz gut angenommen“, sagt die Unternehmerin.

Eigentlich wollte sie in diesem Jahr ihre süßen Kunstwerke auf der Messe "Fisch & Feines" oder bei der Veranstaltung "Made in Bremen" präsentieren, doch die Corona-Lage führte zu Absagen. Auch fest geplante Hochzeiten wurden im Frühjahr abgesagt und verschoben. Erst jetzt zum Winter stehen wieder mehrere Feiern an, wenn auch oft in kleinerem Rahmen als ursprünglich geplant. Nachfrage gibt es aber auch nach Geburtstagstorten, vor allem für Kinder, die Lisa Gohlisch nach Wunsch fertigt. Ihre Kundschaft komme nicht nur aus Lilienthal, sondern auch aus Bremen und dem gesamten Umland, berichtet die 29-Jährige.

„Lisas Pâtisserie“ ist dienstags bis freitags von 9.30 Uhr bis 18 Uhr geöffnet, sonnabends von 9.30 bis 13 Uhr. Montag ist Ruhetag.