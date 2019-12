Die Einfahrt zum Landkreis Osterholz soll im kommenden Jahr repräsentativ gestaltet werden. So hat es der zuständige Kreisausschuss jetzt empfohlen. (Christian Valek)

Landkreis Osterholz. Die Freifläche beim Restaurant „Zur Nordseite“, unweit der Wümmebrücke, soll im kommenden Jahr repräsentativ gestaltet und aufgewertet werden. Die Idee dazu ist zwar schon vier Jahre alt, doch nun geht es mit dem Projekt „Tor zum Moor“ einen Schritt voran. Der Ausschuss für Kreisentwicklung (Wirtschaft, Kultur, Tourismus) plädierte jetzt einstimmig dafür, im nächsten Jahr gut 18 100 Euro bereitzustellen; die Gemeinde Ritterhude, von der der Antrag stammt, will denselben Betrag locker machen und das 800-Quadratmeter-Gelände östlich der K 43 umgestalten lassen.

Der Löwenanteil der Projektkosten von insgesamt gut 145 000 Euro ließe sich aus dem sogenannten Leader-Programm der EU bestreiten, erfuhren die Kreistagsabgeordneten. Sie empfahlen daraufhin dem Landrat, in der federführenden Leader-Arbeitsgemeinschaft (LAG) für die Freigabe von fast 109 000 Euro aus dem Förderbudget zu stimmen. Die Maßnahme sei spätestens im Juni 2021 abzuschließen, hieß es.

„Tausende von Menschen passieren die Brücke täglich hauptsächlich im Auto, aber auch auf dem Fahrrad“, heißt es in der Projektskizze. Direkt an der Grenze des Landkreises zu Bremen biete das Areal „beste Voraussetzungen für einen regionalen ,Empfang‘“. Sowohl touristische Interessen als auch die Stärkung der regionalen Identität stünden im Mittelpunkt der Freiraumplanung. Der gezeichnete Entwurf zeigt Infotafel und Torfkahn-Modell, Fahnen, Grünanlage und eine besondere Einfassung.

Baudezernent Dominik Vinbruck würdigte die Ritterhuder Initiative, die sich nicht in der Gestaltung des eigenen Ortseingangs erschöpfe, sondern regional angelegt sei. Reinhard Seekamp (Linke) gab zu bedenken, wer mit dem Rad aus Bremen kommend die Freifläche ansteuere, finde keine Querungshilfe, um weiter in den Landkreis zu fahren. Die Ampel befindet sich auf der Bremer Wümme-Seite, bedauerte Seekamp. Vinbruck gab ihm Recht; an Wochenenden aber sei das Überqueren wegen des geringeren Autoverkehrs auch so „ganz gut möglich“.