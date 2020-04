Einige Vereinsmitglieder durften den neuen Torfkahn bei der Lieferung bewundern. (Christian Kosak)

Osterholz-Scharmbeck. Es ist ein bewegender Moment für die Torfkahnschiffer Osterholz-Scharmbeck. Langsam bewegt sich ihr neuer Torfkahn auf einem Trailer die lange Auffahrt zum Winterlager herunter – das letzte Kapitel einer mehrmonatigen Geschichte. Bereits vor einiger Zeit reiften die Pläne für einen Ersatz der aktuellen Torfkähne. Die Umsetzung erwies sich allerdings als schwieriges Unterfangen. Jetzt hat die Werft "Fricke & Dannhus" geliefert. Der erste eigene Kahn des Vereins steht trocken und sicher im Winterquartier.

Wegen der aktuellen Abstandsregeln waren allerdings nur wenige Mitglieder dabei. Und der noch namenlose Torfkahn wird so schnell nicht in sein angestammtes Element entlassen werden. „Alles ist derzeit auf Null gedreht“, sagt der Vereinsvorsitzende Hans Ulrich Mohr. Die Fahrzeuge liegen fertig überarbeitet im Lager auf dem Trockenen. Auf den beliebten Fahrten ist es an Bord eng und kuschelig: Die Abstandsregeln sind da nicht einzuhalten. Also fallen die Fahrten bis auf Weiteres aus. Solange lohnt es sich auch nicht, die Boote rauszubringen.

Der Verein ist im Stand-by-Modus. Eigentlich haben sie auf einen Saisonanfang Mitte Mai gehofft. Keiner weiß, wann es losgehen kann. Dabei liegen schon viele Buchungen vor. Einige Buchungen mussten schon rückgängig gemacht werden. Die meisten Kunden hätten einem Gutschein zugestimmt, mit dem sie ihren Ausflug später nachholen können. Sollte es dieses Jahr noch ein Startsignal geben, könnten die Torfkahnschiffer innerhalb einer Woche loslegen. Die Torfkähne sind nicht gleich klar, sie müssen einige Tage Wasser ziehen. Durch das Winterlager ist das Holz trocken geworden. Das gilt insbesondere für die Moorfee, bei der es sich um einen Eichenkahn mit Binsen zwischen den Planken handelt. Das Holz müsse im Wasser quellen, damit der Kahn abgedichtet wird.

Jetzt haben die Mitglieder immerhin etwas zu tun. Denn die neue Errungenschaft ist noch nicht ganz fertig. Die Seitenruder, die Sitzbänke und den Innenboden wollen sie selber machen. Das spart dem Verein viel Geld. Insgesamt kostet der Neubau etwa 45 000 Euro. „Einen Teil davon haben wir durch Crowd-Funding eingenommen“, erzählt Hans Ulrich Mohr. Dafür haben sie ein Angebot der Volksbank genutzt. Online konnte jeder einen Betrag für das Projekt spenden. Die Volksbank hat diesen jeweils verdoppelt, wobei die Erhöhung gedeckelt war. Insgesamt sind 7000 Euro zusammengekommen.

Die Finanzierung war das eine. Es blieb die Frage, wer einen Torfkahn überhaupt bauen kann. Zunächst wurde einer der Torfkähne sorgfältig vermessen. Dann wurden Zeichnungen erstellt. Damit ging der Verein auf Werftsuche. Ein Eigenbau kam nicht infrage. Es fehlte der Platz, die nötige Ausrüstung und auch Manpower. "Wir haben bei 13 Werften in Niedersachsen, Schleswig Holstein und Mecklenburg-Vorpommern angefragt", erläutert Hans Ulrich Mohr. Die Angebote gingen von 42 000 bis 90 000 Euro. Den Zuschlag bekam das Unternehmen "Fricke & Dannhus HD-Yachtbau" aus Hüde in der Nähe von Diepholz.

Für die Bootsbauer war es ein ungewöhnliches Projekt. „Es war eine schöne Aufgabe“, findet Hermann Dannhus. Der Senior hat sich eigentlich aus dem Geschäft zurückgezogen, wie er sagt. Doch der handwerklichen Herausforderung, ein Boot aus Holz nach Zeichnungen zu bauen, konnte er nicht widerstehen. Ein Torfkahn, der nie auf der Werft zuvor gebaut wurde, sei doch etwas ganz Anderes. Hermann Dannhus packte kräftig selbst mit an. „Etwa 80 Prozent habe ich selber gemacht“, erzählt er mit einem Lächeln auf den Lippen. Natürlich war er bei der Auslieferung mit dabei. Der Boden des Neubaus besteht aus 18 Millimeter dickem Bootssperrholz, die Wände sind 15 Millimeter dick. Der Mast ist aus leichtem Aluminium, was das Handling erleichtert. „Sieht hübsch aus“, findet Manfred Loth, langjähriger Vereinsvorsitzender. „Man merkt, dass eine Bootswerft dabei war.“

Was nun noch fehlt, ist ein Name für den neuen Torfkahn. „Wir freuen uns über Vorschläge“, sagt Hans Ulrich Mohr. Wer eine gute Idee hat, sollte den Namen bis zum 15. Mai an den Verein schicken. Das geht am einfachsten per Mail an hu.mohr@torfkahnschiffer-ohz.de oder info@torfkahnschiffer-ohz.de. Eine Einschränkung haben die Mitglieder aber. Der Name sollte mit Moor anfangen. Schließlich hören die derzeitigen Kähne auf Moorfee, Moorgeist, Moorhexe und Moorteufel. Die Mitglieder werden den Namen aus den Vorschlägen aussuchen. Eigentlich sollte der Torfkahn beim Hafenfest getauft werden. Doch das dürfte vermutlich ausfallen, wie auch viele geplante Veranstaltungen zum Findorffjubiläum.

Mit der Neuanschaffung soll noch nicht Schluss sein. Mit Geld aus dem Leader-Fördertopf wollen die Schiffer weitere Torfkähne austauschen. Ziel ist es, alle vier Fahrzeuge zu ersetzen. Was mit den aktuellen Exemplaren passiert, steht aber noch in den Sternen. Der Verein war 2013 eingesprungen, als das Stadtmarketing Osterholz-Scharmbeck die Fahrten eingestellt hatte. Sie überließ den Torfkahnschiffern die Fahrzeuge zur Nutzung. „Wir werden uns mit der Stadt abstimmen, was wir mit den Torfkähnen machen“, erklärte Hans Ulrich Mohr.