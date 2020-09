Der Lachende Buddha vor der Großen Kunstschau in Worpswede. (von Lachner)

Worpswede. Noch ist nicht klar, ob Worpswede verweilende Besucher und Durchfahrende an den vier Ortseingängen künftig mit einem dunkelbraunen Torfkahnsegel oder doch lieber mit einem grünen Buddha begrüßen wird. Oder ob es sogar ganz bunt wird. Im Planungsausschuss kam jetzt mal wieder eine Idee auf den Tisch, die bereits vor einigen Jahren ohne Ergebnis diskutiert worden war: Die Ortseingänge – vorerst nur die der Ortschaft Worpswede, später vielleicht auch die der anderen sieben Ortschaften – sollen mit einem für den Ort typischen Symbol geschmückt werden. Strittig bleibt, was für Worpswede typisch ist, ob es die Kunst ist – das würde eher nur den Kernort betreffen, oder ob man sich auf den Torfabbau beziehen soll.

Entstanden ist die Grundidee, die Ortseingänge zu schmücken, in einer Arbeitsgruppe des Gemeindeentwicklungsprozesses, erklärte Peter Hanelt von der Gemeindeverwaltung in der Sitzung des Planungsausschusses. „Die Leute sollen merken, dass sie nach Worpswede kommen.“ An drei Ortseingängen ist die ins Auge gefasste Fläche für das Willkommenssymbol in der Hand der Gemeinde. Über die Fläche bei der Einfahrt aus Richtung Worphausen muss noch verhandelt werden.

Ursprünglich sollten dunkelbraune Metalltafeln in Form eines Torfkahnsegels aufgestellt werden mit der weißen Aufschrift „Künstlerdorf Worpswede/Moin!“. Inzwischen wurde mit Rücksicht auf die Verkehrssicherheit die Größe der Segel verringert, heißt es bei der Gemeinde. Aktuelle Vorstellung: Die Segel soll von 2,20 Meter über dem Erdboden bis fünf Meter über dem Erdboden angebracht werden. Inzwischen gibt es auch noch eine zweite Version in Hellgrau mit schwarzer Schrift, die eher senkrecht ausgerichtet sind.

Zwei weitere Entwürfe zeigen grasgrüne Tafeln mit weißen Zeichnungen, auf der einen der Barkenhoff, auf der anderen Bernhard Hoetgers „Bonzen des Humors“, auch bekannt als „lachender Buddha“. Ein fünfter Vorschlag besteht aus einem weißen Rechteck, in dem in verschiedenen Farben die Namen von 25 Worpsweder Malern aufgeschrieben sind – angefangen von Otto Modersohn bis hin zu Jean Pierre Morell.

Aus der Verwaltung kam der Vorschlag, fünf Grafikdesigner um ihre Ideen zu bitten, die besten drei mit 500, 1000 und 2000 Euro zu prämieren und den erstplatzierten Entwurf zu verwirklichen. Das soll, die Kosten für die Fundamente nicht eingerechnet, höchstens 10 000 Euro kosten. Andreas Uphoff (SPD) war nicht ganz zufrieden mit dieser Anregung: „Wir haben schon vor drei Jahren darüber gesprochen, jetzt sollen wir von vorn anfangen“. Eva Bunn von der Unabhängigen Wählergemeinschaft (UWG) wunderte sich, dass neuerdings der Planungsausschuss und nicht mehr der Kulturausschuss für dieses Thema zuständig sein solle.

Friedrich-Karl Schröder (CDU) glaubt, die Gemeinde könnte selbst einen Entwurf schaffen, und auch Werner Schlüter (UWG) fand es ungeschickt, 10 000 Euro an Realisierungskosten einzusetzen, wenn man noch gar keinen Überblick habe, wie teuer es werde. Bürgermeister Stefan Schwenke dagegen hält einen Wettbewerb für sinnvoll. Darüber soll nun auf Antrag von SPD-Politiker Andreas Uphoff der Kulturausschuss entscheiden.