Auch Kinder hatten sich gekleidet wie ihre Vorfahren (von links): Emil, Lara und Siri fuhren die Lore mit frisch gestochenem Torf zum Abladen. (von der Decken)

Der jungen Generation zu zeigen, was Torfstechen bedeutet, mit welchem Aufwand die Gewinnung des Brennmaterials einst verbunden war, das war der Plan von Ahlke Meyer und der Dorfgemeinschaft Tüschendorf. Fazit nach dem sonntäglichen Einsatz im Moor: Das Vorhaben ist zu 100 Prozent geglückt. Den Anstoß zur Aktion „Torfstechen, wie es unsere Vorfahren erlebten“ gab der Grasberger Fotograf Jürgen Miesner. Denn der plant anlässlich des 300. Geburtstags des Moorkolonisators Jürgen Christian Findorff im nächsten Jahr einen Kalender mit historischen Motiven herauszugeben.

Miesner rannte offene Türen ein, sagt Ahlke Meyer. Ohne seine Anfrage hätte es erst eines Jubiläums der Dorfgemeinschaft bedurft, um das Leben der Tüschendorfer Vorfahren wieder ins Bewusstsein zu rücken. Jetzt trafen sich Jung und Alt im Moor von Gerd Ebbers am bereits vorbereiteten „Pott“, einer zwei mal drei Meter großen Kuhle, um dort die Technik und die Mühen des Torfstechens erlebbar zu machen. „Es ist alles noch da“, sagte Horst Schnaars stolz und schaute auf den Fundus von Schwiegervater Hermann Haar, der 1995 zum letzten Mal Torf stach. Schnaars steuerte zum historischen Torfstechen Schienen, Lore und jede Menge bestens gepflegtes Handwerkszeug bei.

2007 übte die Dorfgemeinschaft schon einmal den Torfstich auf Gerd Ebbers Land. „Es gibt nicht mehr viel Torf“, wusste der zu berichten. Ein kleines Stück aber ist auf seinem Land noch vorhanden. Auch damals war das gesamte Dorf auf den Beinen und unterwegs in Richtung Moor. Noch bis in die 1970er-Jahre stachen einige aus der Dorfgemeinschaft ihren eigenen Torf zum Heizen, so auch Hans Hermann Meyer, Mitorganisator des Torfstechens. Dann war Schluss. „Das Heizöl kostete damals nur sieben Pfennig pro Liter, da machte das Torfstechen auch keinen Spaß mehr“, erklärte Ebbers, der bis 1967 in das Moor zog, um für Heizmaterial zu sorgen. In Tüschendorf wurde, erinnerte sich Ebbers, sogar industriell abgetorft. Der so zu Tage geförderte Torf wurde von den Frauen plattgetreten, geschnitten, getrocknet und gedreht. „Das war richtig Arbeit“, so Ebbers. Die kaputten Hände der Frauen, die den Torf wendeten, zeugten deutlich von den Mühen. Handschuhe waren nicht angesagt. Nach dem ersten Trocknen wurden die Torfstücke in Riemen gelegt und später in Ringeln aufgestapelt. Zu Beginn des zweiten Weltkriegs war allerdings mit dem Verkauf von Torf nichts mehr zu verdienen. Am Sonntag im Tarmstedter Moor kamen viele dieser Geschichten zur Sprache.

Zum Torfstechen erschienen die Beteiligten in historischer Kleidung. Den kritischen Augen von Jürgen Miesner aber entging für die nachgestellten historischen Szenen nichts. Und alle nicht in die Zeit der Tüschendorfer Vorfahren gehörenden Utensilien wie Gummistiefel oder Handys mussten für die Aufnahmen weichen. Mit einem Pott waren die Tüschendorfer an diesem Tag gut ausgelastet. Zehn Pötte entsprachen früher der Menge, um durch den Winter zu kommen, ordnete Wilfried Schnakenberg die abgetorfte Menge ein. Und die an diesem Sonntag von der Dorfgemeinschaft gestochenen Torfstücke hätten dem Qualitätsanspruch der Vorfahren nicht genügt, wusste Schnakenberg. Schön und gleichmäßig hatten die Stücke früher zu sein, das sah an diesem Tag anders aus.

Im Gegensatz zu ihren Vorfahren, die von Sonnenauf- bis Sonnenuntergang arbeiteten, stachen die Tüschendorfer nur bis zum Nachmittag. „Ihr könnt ja noch nicht gehen, die Sonne scheint noch“, hieß es früher. Alte Leute seien damals nur zufrieden gewesen, wenn alle arbeiteten, erzählten Ebbers und Schnakenberg. Das sei heutzutage Gott sei Dank anders, so Gerd Ebbers. 1971 hatte Dieter Helmke zum letzten Mal Heizmaterial aus seinem „Pott“ geholt. Für die Veranstaltung der Tüschendorfer Dorfgemeinschaft griffen er und Wilfried Schnakenberg nun wieder zu den Schaufeln.

In allen Größen versorgte Milda Schnakenberg die Tüschendorfer für diesen Tag nicht nur mit Holzschuhen, sondern auch mit Hosen, Röcken und Hauben, die vor mehr als hundert Jahren im Moor getragen wurden. Zum ersten Mal schlüpften Siri und Lara in Holzschuhe. Für diese Veranstaltung war das für die elf- und 13-jährigen Mädchen in Ordnung, für den Alltag jedoch sei das Schuhwerk indiskutabel. Sie nahmen vom Torfstechen nach alter Art ein Menge mit. Hatten sie zu Beginn so gar keine Ahnung davon, wussten sie spätestens nach dem Abladen der ersten Loren mehr über die körperlichen Anstrengungen ihrer Altvorderen, die es brauchte, um es zu Hause gemütlich warm zu haben. Für einen Sonntag sei es eine coole Sache, im Moor mit anzufassen. Nach dieser Erfahrung aber sei ihnen Schule doch lieber, stellten sie fest. Ahlke Meyer freute sich über das große Interesse der Kinder und Jugendlichen nicht nur aus Tüschendorf. Musikalisch begleitete Wilfried Grotheer den Tag im Moor. Nicht ganz authentisch, so Grotheer. „Beim Torfmachen war ihnen nicht nach Singen und Lachen“, wusste er.