Ein Bild aus besseren Tagen: Vor einem Jahr konnten die Worpsweder Torfteufel noch auftreten, seitdem können sie nur im übertragenen Sinn eng zusammenrücken. (Torfteufel Worpswede)

Worpswede. Traditionell geben die Worpsweder Torfteufel Anfang März ihre Jahreskonzerte. So gesehen hatten sie 2020 noch Glück, weil sie kurz vor dem ersten Lockdown noch einmal auftreten konnten, ehe alle weiteren Termine abgesagt wurden. In diesem Jahr werden auch die Jahreskonzerte coronabedingt nicht stattfinden können. Nach den ersten Lockerungen im Sommer konnten aber zumindest die Proben langsam wieder beginnen. In der Schule in Tarmstedt war dies allerdings nicht mehr wie bislang möglich. Michael Wrieden aus Bornreihe stellte seine großen Bushalle als Ersatz zur Verfügung, so konnte wieder unter Einhaltung der Abstandsregeln gearbeitet werden.

Als die Temperaturen fielen, brauchte das Orchester einen neuen Probenraum. Der Heimatverein Neu Sankt Jürgen half den Torfteufeln und öffnete ihnen seine Museumsscheune. Dort wurde dann das Programm für das alljährliche Adventskonzert mit Orchesterleiterin Minja Marx einstudiert. Doch einen Auftritt gab es aus bekannten Gründen nicht. Aber auch nach dieser Absage hielten Marx und der Vereinsvorstand weiter Kontakt zu den Musikanten. Es gab Video-Treffen, einen digitalen Adventskalender und per Smartphone jede Woche ein Stück für die einzelnen Register zum Üben nach Hause.

Sollten es die Umstände zulassen, wollen die Torfteufel in diesem Sommer mehrere sogenannte „Klappstuhlkonzerte“ anbieten – natürlich mit den nötigen Hygienemaßnahmen – und zwar am 13. Juni in Tarmstedt, am 4. Juli in Heeslingen und am 12. September in Bornreihe. Details dazu sollen in Kürze auf der Homepage www.Torfteufel-Worpswede.de veröffentlicht werden.