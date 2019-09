Da geht's zum Hoffest. The Threemotions sind mit dabei. (fr)

Lilienthal. Während die Straßenbahnlinie 4 ihren fünften Geburtstag in Lilienthal feiert, gibt es die WÜMME-ZEITUNG schon seit 140 Jahren. 1879 ist die erste Ausgabe erschienen. Verlag und Redaktion werden dieses Ereignis am verkaufsoffenen Sonntag, 14. September, am Zeitungshaus in der Hauptstraße 87 mit einem Hoffest und hoffentlich vielen Besucherinnen und Besuchern feiern. Zwischen 13 und 18 wird das Kundenzentrum geöffnet sein, es gibt Live-Musik des Bremer Trios The Threemotions, die Kinderzeitung wird sich vor Ort vorstellen, und auch Maskottchen Robby ist natürlich mit dabei.

Um 14.30 Uhr wird David Koopmann, Vorstand der WESER-KURIER Mediengruppe, eine Geburtstagstorte anschneiden und mit all dem Kuchen gewiss nicht allein bleiben wollen. Gegen 15.15 Uhr lädt dann André Fesser, Redaktionsleiter der WÜMME-ZEITUNG, auf der Bühne am Zeitungshaus zu einer Talkrunde. Gemeinsam mit Wir-Vorstand Sven Behrens, dem Bauausschuss-Vorsitzenden Pascal Holz (CDU) und dem Geschäftsmann Carsten Meyer („Platzhirsch“) wird er über die Attraktivität des Standorts Lilienthal sprechen. Welche Stärken kann der Ort bereits vorweisen? Was aber muss noch besser werden? Und wohin sollte sich der Ort entwickeln?

Wer möchte, kann sich am Rande des Hoffests auch einen Eindruck von den Redaktionsräumen verschaffen und so um 13.30 Uhr sowie um 16.30 Uhr mal sehen, wo die Recherchen für die Berichterstattung angestellt werden, wo die Artikel entstehen und wie der Redaktionsalltag abläuft. Die Teilnehmerzahl hierfür ist allerdings begrenzt, Anmeldungen werden am Sonntag ab 13 Uhr vor Ort entgegengenommen.