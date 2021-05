Landkreise Osterholz/Rotenburg. Zu den Lockerungsschritten der niedersächsischen Landesregierung im Tourismus äußert sich der Geschäftsführer der Industrie und Handelskammer (IHK) Stade, Philipp Rademann. Er ist zuständig für Betriebe in den Landkreisen Osterholz und Rotenburg. „Die Unternehmerinnen und Unternehmer aus Hotellerie und Gastronomie im Elbe-Weser-Raum begrüßen die ab 10. Mai mögliche Wiedereröffnung der Betriebe“, teilt Rademann mit. „Dies ist allerdings nur ein erster Schritt, dem hoffentlich bald weitere Öffnungsschritte folgen werden“, fordert der Verantwortliche für den Bereich Tourismus im Elbe-Weser-Raum. Die Unternehmen setzten darauf, dass bald auch wieder gastronomische Angebote in den Innenräumen angeboten werden können und die Beschränkung der Beherbergungsangebote auf niedersächsische Gäste baldmöglich entfalle.

Urlauber aus Nordrhein-Westfalen

Ein Großteil der Urlauberinnen und Urlauber in Niedersachsen stamme nicht aus dem eigenen Bundesland, sondern aus Nordrhein-Westfalen, betont Rademann. Die Erfahrungen aus der Sommersaison 2020 hätten gezeigt, dass die Tourismusbranche kein Pandemietreiber sei.

Genaue Angaben zu der Anzahl der Betriebe, die am kommenden Montag wieder eröffnen werden, liegen aktuell noch nicht vor, so Rademann weiter. „Zu bedenken ist dabei, dass beispielsweise ein Hotel mit 100 Zimmern und rund 80 Mitarbeitenden nicht binnen 48 Stunden wieder an den Start gehen kann.“