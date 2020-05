Der lachende Buddha in Worpswede gehört normalerweise zu den Zielen der Gästeführer. Aufgrund der geltenden Kontaktbeschränkungen dürfen aber weiterhin vorläufig bis zum 25. Mai keine Gästeführungen stattfinden. (Bernd Kramer)

Worpswede. Auch wenn Niedersachsens Landesregierung in der Corona-Krise einen Lockerungsfahrplan aufgestellt hat und die Museen ihre Türen in diesen Tagen wieder öffnen können, dürfen aufgrund der geltenden Kontaktbeschränkungen weiterhin vorläufig bis zum 25. Mai keine Gästeführungen stattfinden. Das hat Kathrin Widhalm, Vorsitzende des Vereins Gästeführer Worpswede-Teufelsmoor, bekanntgegeben. Die Zwangspause werde von dem Gästeführer-Team nun genutzt, um den Neustart mit einem auf die Situation abgestimmten Programm vorzubereiten und dabei die entsprechenden Sicherheitsvorkehrungen zu treffen.

Zugleich erhoffen sich die Gästeführer Unterstützung aus der Politik. Trotz der Lockerungen in vielen Bereichen gebe es Handlungsbedarf, sagt Norbert Kunz, Geschäftsführer des Deutschen Tourismusverbands (DTV). So bedürfe es eines „Rettungsschirms Deutschlandtourismus“ mit Zuschüssen des Bundes vor allem für all jene Akteure und Betriebe bis 250 Beschäftigte, die existenzbedroht sind und durch bestehende Hilfen noch nicht erreicht werden. Auch wenn es für viele Akteure mittlerweile eine Perspektive gebe, müsse es weiter darum gehen, die existenzbedrohten Tourismusakteure über die Krise zu bringen und ihnen den Start zu erleichtern.

Wie die Lage aussieht, hat Kathrin Widhalm in einem Gespräch mit dem DTV verdeutlicht. Demnach hat die Krise das Worpsweder Team aus 19 Gästeführern zu Saisonbeginn kalt erwischt. Anstatt durchstarten zu können, habe man Stornierungen bis in den September hinein bewältigen müssen. Der Ausfall betrage bislang hundert Prozent. Zumal sie und ihre Kolleginnen und Kollegen bei den Corona-Soforthilfen leer ausgingen. Und das ist ein Problem: „Für viele von uns sind Gästeführungen eine entscheidende Säule des Lebensunterhalts.“ Daher wünsche sie sich eine unkomplizierte Soforthilfe für ihren Berufsstand. „Kredite sorgen kurzfristig für Liquidität, das Problem wird aber nur verschoben.“