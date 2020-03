Das Tourow-Team baut die Datenbank auf: Udo Fischer, Verena Henke, Henrik Wahlers und Petra Welz (von links). (Johannes Heeg)

Landkreis Rotenburg. Einfach soll's sein, einfach und bequem. Damit Touristen, aber auch Einheimische, durch einen Blick aufs Smartphone ganz fix erfahren, wo beispielsweise das nächste Restaurant ist und ob es gerade geöffnet hat, investiert der Touristikverband Tourow gerade ganz viel Arbeit in den Aufbau einer neuen Datenbank. Wenn das 25 000 Euro teure Projekt abgeschlossen ist, was für Mai geplant ist, soll eine digitale Gästeinformation mit großem Nutzwert herauskommen. Grundlage dafür ist eine enge Vernetzung aller Tourismusakteure, also Zimmervermieter, Freizeiteinrichtungen, Veranstalter und Gastronomie sowie auch der Kommunen im Landkreis Rotenburg. 13 000 Euro gibt das Land Niedersachsen dazu.

„Wir müssen einfach mit der Zeit gehen“, sagt Udo Fischer, Tourow-Geschäftsführer. Für eine individuelle Gästebedienung würden gut aufbereitete und aktuelle Inhalte, emotionale Geschichten und ansprechende Fotos immer wichtiger. „Zudem möchten Gäste vor, während und nach der Reise Informationen und Empfehlungen erhalten“, so Fischer. Dafür würden ein gemeinsames Datenmanagement und eine zentrale Dateninfrastruktur aufgebaut.

„70 Prozent aller Menschen, die eine Unterkunft suchen, benutzen dazu ihr Smartphone“, sagt Fischer. Die in die Jahre gekommene Buchungsplattform von Tourow werde kaum noch genutzt. Auch wer Tourenvorschläge für Wanderungen oder Fahrradausflüge sucht oder wissen will, was im Kino läuft, wo und wann ein Konzert stattfindet, wann Busse und Züge fahren oder wo die nächste Stromtankstelle fürs Elektroauto ist, schaue aufs Handy. „Diese Informationen sind für Urlauber und Einheimische gleichermaßen nützlich“, erklärt Fischer. Sie könnten künftig über eine sogenannte „Progressive Web App“ auf verschiedenen Kanälen ausgespielt werden, beispielsweise auch über Großbildschirme im öffentlichen Raum, bei der Tourist-Info, in den Rathäusern, in Museen, Schwimmbädern oder Hotels. „Wir können es so einrichten, dass ortsbasierte Informationen an Gäste oder Einwohner ausgespielt werden, sobald sie sich in das freie WLAN einloggen“, so Fischer. Beim Einloggen würde sich automatisch eine Willkommensseite öffnen. „Die Daten dafür kommen aus der Datenbank.“

Für den Aufbau dieser „digital gestützten Echtzeit-Gästeinformation“ hat der Tourow mit Henrik Wahlers einen jungen Mann mit umfassenden IT-Kenntnissen eingestellt. Unter anderem er soll dafür sorgen, dass die Nutzer jederzeit standortbezogene, passgenaue Informationen bekommen. Über einen Filter werde man zum Beispiel den Umkreis definieren können, in dem man etwa ein Café, einen Hofladen oder einen Supermarkt sucht.

Das System sei so aufgebaut, dass auch öffentliche Einrichtungen wie Büchereien, Jugendzentren, Schulen und Kindergärten sowie auch Arztpraxen eingepflegt werden könnten. „Wir sehen uns als Institution für die Bürger des Landkreises“, betont Tourow-Chef Fischer. „Wenn sich irgendwo Namen, Telefonnummern oder Öffnungszeiten ändern, muss das künftig nur noch an einer Stelle eingegeben werden, und alle sind auf dem neuesten Stand“, sagt Petra Welz, die auch zum Team gehört. Zehn der 13 Kommunen im Landkreis beteiligten sich an dem Projekt und lassen bereits Mitarbeiter schulen. Die übrigen drei zögen in Kürze nach, so Fischer.

Zur Bedeutung des Tourismus in der Region sagt Fischer: „Allein die Unterkünfte mit mehr als zehn Betten zählen 550 000 Übernachtungen im Jahr. Zähle man die kleineren Gastgeber mit, komme man leicht auf über eine Million Übernachtungen jährlich im Kreis Rotenburg. „In der Urlaubszeit sind hier kaum Zimmer zu kriegen“, weiß Fischer.