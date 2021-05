Sie wünscht sich ein zentral gelegenes Testzentrum in der Bergstraße, die Leiterin der Tourist-Information Worpswede, Imke Schumacher-Reichert. (WTG Worpswede - frei)

Worpswede/Landkreis Osterholz. Testzentren in der Region sind oft versteckt – in Gewerbegebieten, Außenbezirken, am Weyerberg oder in Waakhausen. Das ist ein Problem, sagt die Leiterin der Tourist-Information Worpswede, Imke Schumacher-Reichert. Wenn ab Montag, 10. Mai, viele gastronomische Betriebe in der Region ihre Terrassen öffnen dürfen, müssen Gäste einen aktuellen negativen Corona-Test vorweisen. Fraglich sei, ob sie den Umweg in ein dezentral gelegenes Testzentrum in Kauf nehmen werden. Aus diesem Grund setzt sich die Leiterin der Tourist-Information im Künstlerdorf für eine zentrale Teststation in der Bergstraße ein. „Gäste fragen wieder vermehrt nach, wo sie Übernachtungen buchen können und was man im Künstlerdorf unternehmen kann, welche Gastronomie geöffnet hat und wo sie sich testen lassen können“, berichtet die Touristikerin.

Zurzeit sei das an Sonnabenden in der Worpsweder Schützenhalle möglich, aber nur von 9 bis 12 Uhr. Das Naturressort „Land of Green“ in Waakhausen biete zwar einen täglichen Test-Service an, allerdings nur nachmittags, in der Zeit von 15 bis 19 Uhr. „Das ist klasse! Keine Frage“, unterstreicht Schumacher-Reichert. Für Gäste, die nicht so mobil seien oder „einfach ein anderes Zeitfenster brauchen, jedoch nicht zielführend“.

Neue Corona-Verordnung

Gemeinsam mit Worpswedes Bürgermeister Stefan Schwenke sei sie deshalb im Gespräch über eine Alternative direkt im Ort. „Doch zunächst will man abwarten, was die neue Corona-Verordnung an diesem Sonnabend bringt.“ Die Gastronomen vor Ort wünschten sich jedenfalls eine zentrale Anlaufstelle mit flexibleren Öffnungszeiten, sagt Schumacher-Reichert. Das hätten viel Gespräche ergeben, die sie vor den Lockerungen am Montag geführt habe. „Für viele ist die Testsituation ein Grund, noch nicht zu öffnen, sondern bis Pfingsten zu warten.“

Mehr zum Thema Die Last der Lockerung Regionale Gastronomen kritisieren Öffnungsbeschlüsse Biergärten und Terrassencafés dürfen in Niedersachsen ab Montag, 10. Mai, wieder öffnen. Doch statt in Jubel auszubrechen, sehen viele Restaurantschefs und ... mehr »

Weitere Informationen

Die Tourist-Information für Worpswede und das Teufelsmoor aktualisiert laufend ihre Homepage, auf der es eine Liste mit gastronomischen Angeboten in der Region gibt (www.worpswede-touristik.de). Ab Montag, 10. Mai, ist die Gäste-Information in der Bergstraße 13 in Worpswede montags bis sonntags von 10 bis 15 Uhr geöffnet.