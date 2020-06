Ehemalige Legehennen, Raben und allerlei anderes Federvieh sollen in dem Stück „(K)eine Vogelhochzeit“ im September auf der Museumsanlage Osterholz mitspielen. (Christian Kosak)

Osterholz-Scharmbeck. Seit gut einem Jahr arbeitet die Geschäftsleitung der Museumsanlage Osterholz-Scharmbeck und des Norddeutschen Vogelmuseums gemeinsam mit dem Bremer Tourneetheater an einem besonderen Projekt. Zusammen mit den Schauspielern Silke Bollhorst, Erwing Rau und Sissi Zängerle entwickelten die Verantwortlichen ein interaktives, auf- und erklärendes Musik-Theaterstück, das mit Witz, Biss und gelegentlich leicht erhobenem Zeigefinger auf einen besseren Umgang mit unserer Natur und Umwelt aufmerksam machen will.

„Das Stück einschließlich der Musikstücke wurde eigens für das Vogelmuseum geschrieben,“, erläutert Norbert Nowka, der wissenschaftliche und pädagogische Leiter des Hauses. Damit soll ein weiterer, kultureller Höhepunkt im ständigen Angebot der Anlage in der Kreisstadt geschaffen werden.

Entstanden ist dabei ein kleines theaterliches Schmuckstück: Während ein Barde versucht, einem Publikum das bekannte Lied von der Vogelhochzeit vorzutragen, wird er von einem genervten Vogel unterbrochen. Ob Vögel denn überhaupt heiraten könnten? Und überhaupt, es gebe ja gar nicht mehr so viele Vögel. Die wären dem katastrophalen Eingreifen des Menschen in die Natur zum Opfer gefallen. Diese Behauptung stößt bei der exzentrischen Vogelreporterin Madame Zázá auf viel Interesse und bringt den Barden in erkennbare Erklärungsnot. Mit dabei sind auch Didi und Dodo, zwei aus einer Legebatterie entwichene, deutlich von den Folgen des Klimawandels gezeichnete Hennen. Sie haben sich inzwischen emanzipiert und sogar das Fliegen gemeistert. Auch ein miesepetriger Rabe spielt mit, der das Publikum mit einer Melonen-Laute kunstfertig unterhält. Gemeinsam führen sie dem Publikum die Auswirkungen der menschlichen Eingriffe in die Natur auf ebenso unterhaltsame wie eindrückliche Weise vor Augen. Das Teufelsmoor mutiert dabei zum Schauplatz eines etwa 60-minütigen, interaktiven Abenteuers aus der Vogelwelt.

Mahnung zum Umweltschutz

„Wir möchten unser junges, aber auch unser erwachsenes Publikum inspirieren, aktiv zum Tier- und Umweltschutz beizutragen und so unsere gemeinsame Zukunft eigenverantwortlich in die Hand zu nehmen“, erläutert Erwing Rau, der sowohl als Barde und Rabe, aber auch als Regisseur das Stück entwickelt.

„Das Besondere an diesem Stück ist, dass es nicht auf einen bestimmten Spielort, etwa hier in der Museumsanlage, beschränkt ist“, erklärt Norbert Nowka. Geplant sei etwa, das Stück, das sowohl drinnen als auch im Freien gespielt werden kann, innerhalb der Kreisstadt auf Tournee durch die Schulen und Kindergärten zu schicken. „Dafür können sich die Schulen und Kindergärten gern auch schon jetzt bei uns im Vogelmuseum melden“, wirbt Nowka. „Leider dürfen wir noch bis Ende August auf der Museumsanlage keine Veranstaltungen abhalten." Die Premiere des Stücks „(K)eine Vogelhochzeit“ sei daher für Sonntag, 6. September, geplant. Nähere Informationen dazu gibt es dann auf www.vogelmuseum.com. Und damit sich die Vogelfreunde schon bald ein Bild von der in Frage gestellten Vogelhochzeit machen können, soll es in wenigen Tagen auf der Seite und auch auf www.bremer-tourneetheater.de einen Trailer zu sehen geben, der gerade auf dem Gelände der Museumsanlage gedreht wurde. Der Trailer werde außerdem auf Youtube, Facebook und Instagram zu sehen sein, versichern die Verantwortlichen.