Andreas Börsdamm setzt sich seit 2016 als Vorsitzender für die Belange des MTV Wilstedt ein. (Christian Kosak)

Wilstedt. Mit gebührendem Abstand nahm der MTV Wilstedt die Glückwünsche zu seinem runden Geburtstag entgegen. Der Klub blickt in diesem Jahr auf eine 100-jährige Vereinsgeschichte zurück. Dem Vorsitzenden Andreas Börsdamm tut es in der Seele weh, dass die Corona-Pandemie die für den Herbst geplanten Jubiläumsfeierlichkeiten verhindert.

Andreas Börsdamm setzt sich seit 2016 an vorderster Front für die Belange seines Sportvereins ein. Der 50-jährige Vereinschef ist an einigen Stellen gefordert, um die rund 750 Mitglieder in sechs Abteilungen beim MTV Wilstedt zufriedenzustellen. Dies gelingt dem Ehemann und Familienvater (zwei Jungen) recht gut, wie ihm allenthalben bestätigt werde. Der 1920 gegründete Verein besitzt ein schmuckes Vereinsheim mit Exklusivblick über die schönen Sportplätze. „In den letzten 20 Jahren ist sehr viel passiert am Vereinsgelände. Da haben wir viel mit angeschoben“, berichtet das Vereinsoberhaupt nicht ohne Stolz vom ehrenamtlichen Engagement der Mitglieder.

Hinter Andreas Börsdamm liegen in der Fußballsparte sechs Jahre als Jugendobmann und fünf Jahre als Herrenobmann. Den Schritt zur Übernahme des Vereinsvorsitzes hat der Außendienstmitarbeiter bis heute überhaupt nicht bereut. „Es ist eine ehrenvolle Aufgabe, die mich reizt. Es war mein eigener Antrieb, den Vorsitz zu übernehmen“, bekundet Börsdamm. 35 Jahre gehört der Fußballer inzwischen dem Verein an. Der Vorturner des MTV Wilstedt baut bei seinem Engagement auf die Mitarbeit der Mitglieder. „Wir brauchen die jungen Leute. Wir brauchen Ideen“, stellt Andreas Börsdamm heraus. Viele Helfer erleichterten auch die Arbeit des Vorstandes.

Beim MTV Wilstedt ist das Sportjahr 2020 mit unglücklichen Umständen verbunden. Großveranstaltungen wie der Volkslauf „Wilstedt bei Nacht“ und die Feierlichkeiten zum 100. Geburtstag fielen der Coronakrise zum Opfer. Offen ist noch, ob die Adventsfeier mit Ehrenamtlichen und das Weihnachtssingen wie geplant über die Bühne gehen können. „Wir haben uns schwer damit getan, den Abendlauf abzusagen“, sagt Börsdamm. Beim Mega-Event des MTV Wilstedt gehen regelmäßig um die 4000 Läufer auf die verschiedenen Strecken, mehr als 100 Helfer sorgen für den Ablauf. Rund 10 000 Menschen lockt der Verein regelmäßig mit seiner Großveranstaltung an. Mit der Absage gehen dem Verein viele Euro durch die Lappen. Da sei es doch erfreulich, dass der Klub auch in schwierigen wirtschaftlichen Zeiten nach wie vor eine sehr gute Unterstützung von Sponsoren erhalte, so Börsdamm. Die Feierlichkeiten zum 100-jährigen Vereinsjubiläum sollen 2021 nachgeholt werden.

Frauenteam aus Taufe gehoben

Andreas Börsdamm setzt sich stark dafür ein, zu allen Abteilungen und auch zu den Nachbarvereinen einen guten Draht zu pflegen. „Unter den Sparten haben wir wieder ein ganz anderes Verhältnis hinbekommen“, freut sich der Vereinschef. Mit Kornelia Ohse und Elisabeth Ensslen ist Andreas Börsdamm zwei Frauen aus dem Männerturnverein zu ganz besonderem Dank verpflichtet. Elisabeth Ensslen soll nach 50-jähriger Tätigkeit in der Turngruppe in absehbarer Zeit gebührend verabschiedet werden. Kornelia Ohse bringt sich als Leiterin der Turn- und Badmintonsparte in zwei Abteilungen aktiv und vielseitig ein. David Kunsch brachte den Verein auch voran. Dem Fußballobmann ist es zuzuschreiben, dass der MTV Wilstedt vor Jahresfrist ein Frauenteam aus der Taufe hob.

Die Unterhaltung der Sportanlage erfordert einen hohen Geldbetrag. Das Mähen der Sportplätze übernahm früher die Samtgemeinde Tarmstedt. Seit Jahren leistet der Klub die Platzpflege in Eigenregie. „Das ist ein Kostenfaktor“, sagt der Vorsitzende. Die im Vorjahr installierte Beregnungsanlage schlägt gleichfalls im Etat des MTV Wilstedt zu Buche. „Die Anlage hat uns viel Geld gekostet. Sie war aber absolut notwendig.“

Für die Zukunftssicherung des Vereins sei es wichtig, zusätzliche Reize für die fortgeschrittene Generation zu bieten. „Wir müssen für die älteren Leute andere Angebote schaffen“, so Börsdamm. Das schöne Vereinsheim und das gepflegte sattgrüne Sportgelände an der Reitbahn böten dafür eine gute Basis.