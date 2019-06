Eins, zwei, drei - Tanzlehrerin Ines Rosemann und Schüler Tim Heuer üben die Schrittfolge ein. (Christian Kosak)

Die Abschlussbälle stehen bevor, und wer an dem großen Abend nicht tanzen kann, hat ein Problem. Für die Schülerinnen und Schüler des 10. Jahrgangs der IGS Lilienthal war das ein Anlass, sich von ihrer Schule einen Tanzkursus zu wünschen. „Man könnte denken, dass sie das für angestaubt hielten, aber so ist es nicht“, sagt Lehrerin Dinah Murken. Die Initiative zur Einrichtung eines Tanzlehrgangs sei von den Schülern ausgegangen, „sie wollten Walzer, Foxtrott und Discofox lernen“. 120 Mitglieder des 160 Köpfe starken Jahrgangs sind nun dabei und lernen an einigen Schultagen unter Anleitung von Tanzlehrerin Ines Rosemann (das Foto zeigt sie mit ihrem Schüler Tim Heuer), wie man sich sicher über das Parkett bewegt, damit sie für das Fest im Grasberger Hof vorbereitet sind. Und da die Sache auch ihren Preis haben soll, spendet jeder der Teilnehmer einen Betrag von zehn Euro zugunsten eines Kinderhospizes. Dann haben andere Kinder und Jugendliche auch noch was davon.