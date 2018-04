Julian Ahrens hatte Glück: Außer der fehlenden Frontscheibe haben weder er noch der Traktor bleibende Schäden bei dem Vorfall auf der Entlastungsstraße erlitten. (von Lachner)

Das war lebensgefährlich, in dieser Ansicht sind sich Betroffene und Polizei einig. Ein Gegenstand – vielleicht ein Stein, vielleicht eine Flasche – der aus einem schnell fahrenden Auto in die Frontscheibe eines entgegenkommenden Traktors geworfen wird, hat das Potenzial eines tödlichen Geschosses. So gesehen hat der 22-Jährige, dem genau dies am Mittwoch auf der Lilienthaler Allee widerfuhr, noch großes Glück gehabt. Das Wurfgeschoss schlug nicht frontal ein, sondern prallte von der Kante der Fahrerkabine ab. Die Frontscheibe zerbarst, der Fahrer blieb aber unverletzt und brachte das 30 Tonnen schwere Gespann kontrolliert zum Stehen.

Täter drohen bis zu fünf Jahre Haft

Einen Schock hat er offenbar nicht erlitten, aber der Schreck steckt ihm auch am folgenden Tag noch in den Knochen. Gegen 16.45 Uhr war Julian Ahrens mit dem rund 100.000 Euro teuren Fahrzeug auf der Entlastungsstraße von der Falkenberger Landstraße kommend in Richtung Moorhauser Landstraße unterwegs. Ihm kam in der Tempo-100-Zone ein weinroter Kleinwagen, vermutlich ein VW Up oder Lupo, entgegen, in dem er zwei junge Leute erkannte. Als sich dessen Seitenscheibe öffnete, befürchtete er noch nichts Böses. Dann aber nahm er wahr, dass etwas in seine Richtung flog. Sekundenbruchteile später knallte es gegen die Frontscheibe, die sofort riss und in unzählige Einzelteile zersplitterte. Keine Chance, sich in dieser Situation weitere Details oder gar das Kennzeichen zu merken. Ahrens war froh, das schwere Fahrzeug auf der Straße halten zu können. Die Täter fuhren einfach weiter.

Die Wucht des Aufpralls war enorm, rund 40 Stundenkilometer war der Trecker schnell, das Auto möglicherweise 100. Die Kräfte, die wirken, sind vergleichbar mit solchen, die entstehen, wenn jemand einen Stein von einer Autobahnbrücke auf ein fahrendes Auto wirft. Ähnlich stuft die Polizei auch diesen Vorfall ein, als gefährlichen Eingriff in den Straßenverkehr. Dafür kann es bis zu fünf Jahre Haft oder eine hohe Geldstrafe geben. Eine direkte Tötungsabsicht kann die Polizei laut Sprecher Helge Cassens zunächst aber nicht erkennen. Für die Beamten sei dieser Fall beispiellos, eine ähnliche Situation habe es in der Region in den vergangenen Jahren nicht gegeben.

"War kein Dummer-Jungen-Streich"

Am Tatort hat die Polizei Reste einer zerbrochenen Flasche sichergestellt. Ob sie tatsächlich das Tatwerkzeug war, ist aber noch unklar. Noch weniger Erkenntnisse gibt es zu den Hintergründen der Attacke. Für Cassens ist klar: „Das war kein Dummer-Jungen-Streich!“ Auch Florian Ahrens, der Bruder des Fahrers, rätselt, warum sein Trecker ins Visier genommen wurde. Die Familie betreibt einen Milchbetrieb in Lilienthal.

Dass sie Opfer eines gezielten Anschlags sein könnten, halten die Brüder für ausgeschlossen. Sie beteuern, mit niemanden einen Streit zu haben, der so etwas auslösen könnte. Sie glauben eher an einen „Zufallstreffer“, möglicherweise aus Protest gegen etwas, das den Tätern als Symbol industrieller Landwirtschaft diente, vielleicht aber auch, ohne dass sie überhaupt nachgedacht haben.

Geholfen haben mag dem Fahrer auch trotz seiner jungen Jahre die Erfahrung, die das Aufwachsen in einem Familienbetrieb mit sich bringt. Dass Scheiben eines Treckers Schaden nehmen, komme schon mal vor, berichtet Florian Ahrens. Vor allem beim Mäher werden manchmal Steine hochgeschleudert, die dann gegen die Kabine knallen. „Aber auf der Straße rechnet doch kein Mensch damit!“ Was hätte passieren können, wenn der Gegenstand seinen Bruder getroffen hätte oder das schwere Gespann in den Gegenverkehr geraten wäre, mag er sich nicht ausmalen.

So ist er einerseits froh, dass es beim Schaden, den er auf rund 1000 Euro taxiert, geblieben ist. Was bleibt, ist der Ärger – und nicht nur darüber, dass der Traktor während des derzeitigen Bestellens der Felder unverzichtbar ist, und er nun in Wind und Regen sitzt, bis eine neue Scheibe eingebaut ist. Vielmehr treibt ihn die Frage um: Wer macht so etwas und warum? Auch das hat er mit der Polizei gemeinsam, die sich naturgemäß vor allem für das Wer interessiert. Sie sucht Zeugen der Straftat und auch solche, die Angaben zum beschriebenen Täterfahrzeug machen können. Sie werden gebeten, telefonisch Kontakt zur Polizeistation in Lilienthal unter der Rufnummer (04298) 92000 aufzunehmen.