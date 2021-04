Karla Pfingsten ist im Alter von 79 Jahren gestorben. (Klaus Göckeritz)

Lilienthal. Wer Karla Pfingsten einmal begegnet ist, weiß: Wenn ihr eine Sache am Herzen lag, konnte sie energisch sein und schreckte auch vor keinem Streit zurück. Über Jahrzehnte prägte sie die Ratspolitik in der Lilienthaler SPD und das Leben in der Gemeinde mit. Vor allem bleibt sie als jene in Erinnerung, die sich für die Belange von Menschen mit Behinderungen eingesetzt hat. Jetzt ist Karla Pfingsten im Alter von 79 Jahren gestorben.

Als „große Sozialdemokratin“, als einen „streitbaren Geist“ und „durch und durch soziale Person“ würdigt SPD-Mann Uwe Kempf die Verstorbene. 45 Jahre lang gehörte Karla Pfingsten der SPD an, 1976 wurde sie zum ersten Mal in den Gemeinderat gewählt und trat zehn Jahre später als Bürgermeisterkandidatin in Lilienthal an. Auch in der Lilienthaler Arbeiterwohlfahrt und im Seniorenbeirat engagierte sich die Lilienthalerin über lange Zeit, setzte sich dafür ein, dass soziale Gerechtigkeit nicht nur ein Schlagwort blieb. Von 1996 bis 2011 war sie Behindertenbeauftragte der Gemeinde. Ihr Herz schlug auch fürs Theater: Im Haus der Familie Pfingsten, so erinnert sich Kempf, sei einst die Shakespeare Company gegründet worden.

Dass sich Karla Pfingsten um Lilienthal verdient gemacht hat, daran lässt auch Bürgermeister Kristian Tangermann keinen Zweifel. „Wir verneigen uns vor ihrem Lebenswerk. Ihr Einsatz für die Gemeinde ist beeindruckend und hinterlässt Spuren“, sagt er. Als Anerkennung wurde Karla Pfingsten 1996 die Ehrennadel der Gemeinde überreicht, und 2018 erhielt sie zusammen mit ihrem Mann Werner die Verdienstmedaille des Verdienstordens der Bundesrepublik Deutschland.