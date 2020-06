Willy und Jutta Schnaars möchten ihr Hof-Grundstück in Neu Sankt Jürgen zu einem Projekt des Sozialen Wohnungsbaus entwickeln. (CARMEN JASPERSEN)

Worpswede. Auf der einen Seite steht ein ehrgeiziges Vorhaben mit vielen sozialen Komponenten, auf der anderen Seite steht das Baurecht mit vielen einschränkenden Vorgaben. Beides miteinander in Einklang zu bringen, scheint ein schwieriges Unterfangen. Schon zweimal lagen die Ideen zum Hof Schnaars in Neu Sankt Jürgen dem Worpsweder Planungsausschuss vor, zweimal gab es für das Projekt schon im Ansatz eine Absage. Am kommenden Montag, 8. Juni, wollen Jutta und Willy Schnaars ihre überarbeiteten Entwürfe nunmehr ein drittes Mal zur Abstimmung stellen. Die Aussichten auf Erfolg sind dabei eher gering.

Die Idee der Eheleute ist dabei alles andere als abwegig. Sie haben ein großes Hofgrundstück am Anfang der Dorfstraße, direkt neben dem Bahnübergang. Es ist der Hof der Familie, seit vielen Generationen. Früher war dort neben der Landwirtschaft auch die Post der noch eigenständigen Gemeinde Neu Sankt Jürgen untergebracht, genauso der örtliche Jugendtreff, und der Festakt zum Erntefest fand auf dem Hof statt. Kurzum bei Schnaars war Leben auf dem Hof, es war einer der Treffpunkte im Dorf.

Heute leben die Schnaars zu dritt auf dem 4,8 Hektar großen Grundstück, das Ehepaar in einer umgebauten Scheune und die Mutter von Willy Schnaars im ehemaligen Bauernhaus. Dazu gibt es einige baufällige Nebengebäude, vor allem aber viel Platz. Den wollen die Eigentümer gerne mit anderen teilen. Sie suchen Gemeinschaft und sie wollen – daraus macht Jutta Schnaars gar keinen Hehl – sich auch wirtschaftlich im Alter absichern. Allerdings geht es ihnen nicht darum, maximalen Profit aus dem Grundstück herauszuschlagen, sondern sie möchten Sozialen Wohnungsbau betreiben.

Auf ihrem Land sollen insgesamt 37 neue Wohneinheiten entstehen mit vielen gemeinschaftlichen Angeboten und zu erschwinglichen Preisen. Die Quadratmetermiete soll später bei sieben Euro liegen, die kleinsten Einheiten für ein bis zwei Personen würden nach ihrer Kalkulation für 370 Euro Monatsmiete zu haben sein.

Ein Dorf im Dorf

Auf einen externen Investor wollen die Schnaars ebenso verzichten wie auf Eigentumswohnungen und Flächenverkauf. Stattdessen soll eine Art Dorf im Dorf entstehen mit eigener Pellet-Zentralheizung zur Nahwärmeverteilung, Gemeinschaftshaus mit Waschküche, Verwaltung und Gästezimmern für Hof-Besucher, weitere Nebengebäude mit Abstellmöglichkeiten und Werkstätten sowie Gewächshäusern. Die verschiedenen Wohnhäuser sollen in „wohngesunder“ Bauweise mit traditionellen Baustoffen entstehen. Das Gesamtvolumen der Planungen sei noch nicht genau bezifferbar, so Jutta Schnaars, „aber wir hoffen, dass sie unter zehn Millionen Euro liegen.“

Die Idee zu diesem Projekt geht Jutta Schnaars schon seit fast zehn Jahren durch den Kopf. Im vergangenen Jahr wurde sie so konkret, dass sie und ihr Ehemann im Juni eine Bauvoranfrage beim Kreis stellten. Dieser lehnte ab, weil nur der vordere, rund 1,2 Hektar große Bereich des Grundstücks im Zuge einer sogenannten „Lückenbebauung“ infrage käme, der Flächennutzungsplan sieht den hinteren Teil für Landwirtschaft vor. Dafür seien die Planungen aber zu umfangreich und zu stark verdichtet. Im November lagen dann die ersten Pläne dem Worpsweder Planungsausschuss vor, verbunden mit dem Wunsch, einen Bebauungsplan für diesen Teil des Grundstücks aufzustellen. Dem Ausschuss waren die Pläne zu ungenau, die Dimension der damals zweigeschossig geplanten Häuser erschien ihm zu groß und auch die Lage an der Bahnlinie und den dahinter befindlichen Sportplätzen gab den Politikern zu denken: Hier seien zukünftige Konflikte wegen der Lärmbelastung vorprogrammiert. Es gab zwar keine Ablehnung, aber auch keinen Beschluss für das Projekt.

Im Februar dieses Jahres befasste sich das Gremium erneut mit dem Hof Schnaars. Nun gab es detailliertere Entwürfe und somit auch detailliertere Kritik daran. Die Bebauung wurde als zu wuchtig empfunden. Man wünschte einen abgespeckten Plan mit weniger Gebäuden und einem Lärmschutzwall zur Bahnlinie. Außerdem wollten die Fraktionen die Hofstelle besichtigen, um sich selbst ein Bild zu machen. Dies ist laut Jutta Schnaars bis heute nicht geschehen, auch eine Bürgerversammlung in Neu Sankt Jürgen, bei der die Pläne diskutiert werden sollten, fiel im März coronabedingt aus.

In der Kommunikation miteinander knirscht es offenbar kräftig. Nachdem sich der Verwaltungsausschuss (VA) im März mit dem Thema beschäftigt hatte, wurde Jutta und Wills Schnarrs schriftlich mitgeteilt, „dass sämtliche Korrespondenz über die Verwaltung zu erfolgen hat und die Fraktionen nicht mehr direkt kontaktiert werden.“

Auch der VA wies darauf hin, dass grundlegende Änderungen der Planentwürfe erforderlich seien, insbesondere sei die Zahl der Vollgeschosse von zwei auf eins zu reduzieren. Das haben die Eheleute nun getan und sind schon im Vorfeld der nächsten Sitzung erneut auf Widerstand gestoßen. Nun ist zwar die Bebauung aufgelockert, aber mit der Folge, dass die mittlerweile acht neuen Gebäude weit über die vorderen 1,2 Hektar des Grundstücks hinausgehen und sich in die landwirtschaftliche Fläche, die zudem Landschaftsschutzgebiet ist, hinein erstrecken. Hinter vorgehaltener Hand äußern Ausschussmitglieder größte Bedenken, ob dies überhaupt genehmigungsfähig sei. Eine Mehrheit finde es mit größter Wahrscheinlichkeit aber sowieso nicht.

Auch die Gemeinde teilt diese Bedenken offenbar und versuchte, Jutta und Willy Schnaars nahezulegen, ihren Antrag zurückzuziehen. Die geben sich unbeirrt und halten an ihrem Vorhaben fest. „Wir lassen uns nicht ausbremsen“, verteidigt Jutta Schnaars ihren Traum vom gemeinschaftlichen Leben auf dem Hof. Am Montag wird sich dieser erneut an der politischen Realität messen lassen müssen.

Zur Sache

Sitzung des Planungsausschusses

Der Worpsweder Ausschuss für Umwelt, Planung und Infrastruktur tagt am Montag, 8. Juni, ab 19 Uhr im Rathaus an der Bauernreihe 1. Wie üblich ist die Sitzung – unter Einhaltung der Corona-Bestimmungen – öffentlich. Gäste müssen ihre Kontaktdaten hinterlassen. Neben dem Hof Schnaars stehen folgende Themen auf der Tagesordnung: die Umrüstung von Straßenleuchten auf LED-Technik, der Bebauungsplan Nummer 96 „Am Thiergarten“ und ein Antrag der Unabhängigen Wählergemeinschaft zur Klimastrategie. Außerdem gibt es Bürgerfragestunden.