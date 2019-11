Goldene Zeiten der Landwirtschaft in Borgfeld

Der Artikel wurde zur Merkliste hinzugefügt.

Die Merkliste finden Sie oben links auf der Seite.

Trecker im Wirtschaftswunder

Petra Scheller

Lang, lang ist's her. Um die Goldenen Zeiten in der Landwirtschaft geht es am Montag, 25. November, im „Seminar zur Geschichte“ in Borgfeld. Traktoren im Wirtschaftswunder sind diesmal das Thema.