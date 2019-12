So wie in Berne beteilgten sich auch Landwirte aus dem Landkreis Osterholz an dem Schlepper-Flashmob. Am Grasberger Kreisel und am Falkenberger Kreisel sorgten sie dafür, dass der Verkehr stockte. (Christian Kosak)

Lilienthal/Grasberg. An dem bundesweiten Trecker-Flashmob aus Protest gegen die aktuelle Agrarpolitik haben sich am Mittwoch auch Dutzende Landwirte aus der Region beteiligt. Mit gelb-blinkenden Warnleuchten auf den Fahrzeugen und einem Hupkonzert zog eine Kolonne am frühen Abend unter anderem durch Grasberg. Als der Tross in Schrittgeschwindigkeit den Kreisel durchquerte, kam es laut Polizei zu Verkehrsbehinderungen. Genauso passierte es danach am Falkenberger Kreisel. Auch auf der Kreisstraße 8 war ein Konvoi unterwegs. Außerdem schlossen sich mehr als ein Dutzend Landwirte aus Borgfeld dem Tross von knapp 50 Treckern an, die zur Feierabendzeit in die Bremer Innenstadt fuhren.

Wie die Polizei mitteilt, waren in den Landkreisen Osterholz und Verden zusammen rund 200 Trecker unterwegs. Die Vielzahl an Fahrzeugen und das Schritt-Tempo führten dazu, dass es für den übrigen Verkehr immer wieder zu Rückstaus kam. Regelrechte Blockaden gab es nicht. Von der Polizei hieß es, die Landwirte hätten sich weitgehend kooperativ gezeigt. Nicht bestätigen konnte sie Berichte, wonach in Grasberg Pferde auf einer Koppel durchgegangen sein sollen, als der hupende Trecker-Konvoi auftauchte. Eines der Pferde soll dabei verletzt worden sein.

Die spontanen Aktionen in Grasberg und Lilienthal lösten auf Facebook teils hitzige Diskussionen aus: Manche reagierten mit Unverständnis und kritisierten, die Landwirte würden damit nur die Bürger gegen sich aufbringen, obwohl es doch darum gehen müsse, Unterstützung zu erhalten. Andere hießen es gut, dass sich die Landwirte auf diese Art bemerkbar machen und mehr Mitspracherecht bei der Ausrichtung der Agrarpolitik einfordern. Es werde zu viel über sie gesprochen, und zu wenig mit ihnen, lautet die Kritik der Landwirte. „Die Politik setzt Papiere auf, nach dem Motto: Friss oder stirb... anstatt fachlich und wissenschaftlich fundiert mit den betroffenen Menschen einen Weg für die Umsetzung und Ziele zu finden“, schrieb ein Landwirt. Um deutlich zu machen, worum es gehe, müsse man den Menschen auch mal auf die Füße treten, meinte ein anderer.