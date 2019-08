Mitglieder der Maschinengemeinschaft Tarmstedt (von links): Henry Kruse, Florian Kruse, Jan-Hinnerk Rosenbrock, Steffen Kruse, Günter Obert, Christian Obert und Christoph Meyer. (Johannes Heeg)

Tarmstedt. So ein moderner 240-PS-Schlepper kann schon mal 200 000 Euro oder mehr kosten. Viel Geld für einen einzelnen Landwirt, für manch einen auch zu viel, das ist eine Frage der Auslastung und der Wirtschaftlichkeit überhaupt. Genau aus diesem Grund haben sich 1998 vier Tarmstedter Landwirte zusammengetan und die Maschinengemeinschaft Tarmstedt gegründet. Die Idee kann so falsch nicht gewesen sein, denn von den damals mehr als einem Dutzend landwirtschaftlichen Betrieben im Dorf haben einige mittlerweile aufgegeben – das Quartett von der Maschinengemeinschaft, bestehend aus dem Familien Kruse, Rosenbrock, Obert und Meyer, aber existiert bis heute.

Und es hat sich weiter entwickelt. Denn weil das Trecker-Sharing so gut funktioniert, haben sich die vier Familien gemeinsam an eine Millionen-Investition gewagt: 2011 ging ihre Biogasanlage am Ortsrand von Tarmstedt in Betrieb. Diese GmbH und Co. KG hat voriges Jahr fast 270 000 Kilowattstunden Strom ins Netz eingespeist und die Tarmstedter Grundschule samt benachbartem Doktorhaus sowie die KGS mit Wärme versorgt. Das bringe konstante, kalkulierbare Einnahmen, die für die Existenzsicherung der vier Betriebe sehr wichtig sind, sagt Henry Kruse (63), einer der Gründer der Maschinengemeinschaft. „Heute denken wir, warum haben wir damit nicht früher angefangen?“

Jeden Mittwoch Besprechung

Dass die großen Maisfelder, auf denen das Futter für die Biogasanlage wächst, nicht jedem gefallen, wissen die Landwirte natürlich. „Aber es gibt keine Alternative“, sagt Günter Obert, ein anderer Gründervater der Maschinengemeinschaft. Auf den sandigen Böden der Region gedeihe Mais am besten. Und er vertrage auch die Gülle am besten, mit der die Maisfelder gedüngt werden. Auf 220 Hektar wächst der Mais, den sie Jahr für Jahr brauchen, 180 Hektar bewirtschaften die vier beteiligten Betriebe selbst. Auch Gülle wandert in die Bio-Reaktoren, 40 Prozent beträgt ihr Anteil am Substrat. „Wir haben auch schon mit Hirse, Gras und Silage experimentiert“, so Christian Obert (39), der den Hof vom Vater übernommen hat. „Aber mit Mais klappt das nun mal am besten.“ Um künftig weniger Mais einsetzen zu müssen, laufen derzeit Versuche, stattdessen die Feststoffe aus der Gülle in die Biogasanlage zu geben.

Solche und andere Themen besprechen sie jeden Mittwoch zwischen 9 und 10 Uhr auf ihrem Betriebsgelände hinterm Hundeübungsplatz. „Das ist seit Jahren ein fester Termin“, so Jan-Hinnerk Rosenbrock (42). Außerdem geht es auch darum, wer wann welchen Trecker nutzen darf. Gerade in der Erntezeit, in der die Maschinen 14 bis 16 Stunden täglich sieben Tage die Woche im Einsatz seien, gebe es natürlich einen erhöhten Abstimmungsbedarf, sagt Christoph Meyer (37), wofür sich auch die eigens eingerichtete Whats-App-Gruppe als hilfreich erwiesen habe. Während heutzutage jeder ein Smartphone habe, seien Mobiltelefone vor 20 Jahren noch etwas Besonderes gewesen. Für den ersten Gemeinschaftsschlepper habe man 1999 extra ein Handy angeschafft. „Damit wir immer wussten, wo sich die Maschine gerade befindet“, sagt Meyer. Mittlerweile gehören drei Fendt-Schlepper zum gemeinsamen Fuhrpark, zwei 18-Kubikmeter-Güllefässer, ein Pflug sowie weitere Gerätschaften.„Unser Vorteil ist, dass wir unsere Maschinen alle sechs Jahre erneuern und so immer auf dem Stand der Technik sind“, sagt Christian Obert. Jede Maschine hat ein Fahrtenbuch, abgerechnet wird zweimal im Jahr anteilig nach Betriebsstunden. Reparaturen werden aus der Gemeinschaftskasse bezahlt.

Wenn sie zwei Wünsche frei hätten, die Landwirte, dann wären es diese: „Statt einer sprunghaften Agrarpolitik wollen wir klare Vorgaben, damit wir Planungssicherheit für die nächsten 20 Jahre haben“, sagt Jan-Hinnerk Rosenbrock. Dies betreffe Biogasanlagen ebenso wie den Bau von Ställen. Und: „Lebensmittel müssten in Deutschland eine viel höhere Wertschätzung genießen“, sagt Henry Kruse. Länder wie Frankreich oder Italien seien uns da voraus.