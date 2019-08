Bei solch alten Maschinen gibt es immer was zu gucken. Wer mitgucken will, kommt am Sonnabend und Sonntag nach Grasberg. (Christian Kosak)

Am Freitag trudelten sie nach und nach ein und begannen mit den Fachgesprächen, am Sonnabend und Sonntag wollen die „Grasberger Treckerfrünn“ dann mit einer großen Sause ihren 15. Geburtstag feiern. In Grasbergs Zentrum rund um den Wörpedorfer Schützenhof, den Marktplatz und die Reithalle gibt es am Sonnabend in der Zeit von 11 bis 18 Uhr eine Oldtimerausstellung und ein großes Rahmenprogramm. Ab 21 Uhr spielt die Partyband Certain Souls mit DJ im Biergarten, der Eintritt ist frei. Am Sonntag wird das Programm zwischen 11 und 17 Uhr fortgesetzt. Am 19. November 2004 haben sich die „Treckerfrünn Grasberg un umtoo“ gegründet. Heute zählt der Verein 128 Mitglieder. Sie sind zwischen zwölf und 90 Jahre alt.