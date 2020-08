Weil das Worpsweder Trauzimmer des Standesamtes wegen der Corona-Abstandsregeln nur wenige Hochzeitsgäste erlaubt, werden alternative Trauorte wie auch der Grasberger Findorffhof für Brautpaare attraktiv. (Christian Kosak)

Grasberg/Worpswede. Das blaue Tuch liegt noch auf dem Tisch und obendrauf der Packen Taschentücher mit Herzchen und Brautpaar. Die Trauung im Bauernhaus auf dem Grasberger Findorffhof liegt erst ein paar Tage zurück, und die Stuhlreihen hinter dem Trautisch stehen bereit für die nächste Hochzeitsgesellschaft. Bis zu 30 Personen können hier unter Einhaltung der coronabedingten Abstandsregel von 1,50 Meter zwischen einzelnen Gruppen an der standesamtlichen Zeremonie teilnehmen. Das sind weitaus mehr als im Trauzimmer des zuständigen Standesamts in Worpswede. Möglich macht das die exakte Planung des Findorff-Heimatvereins, erzählt der Vorsitzende Gunnar Meierdierks. Als Bestatter kenne er die Corona-Regeln. Und: „Wir wissen genau, was wir dürfen.“

Wer in Lilienthal, Grasberg oder Worpswede standesamtlich heiraten will, hat mit Sabine Bischoff und ihren Kolleginnen und Kollegen die erste Anlaufstelle und momentan klingelt deren Telefon im Worpsweder Standesamt oft. Durch die Pandemie ergeben sich viele Fragen, eine zentrale ist die nach der Gästezahl. „Jeder möchte natürlich die Eheschließung wieder wie vor Corona haben“, so die Worpsweder Standesbeamtin. „Das geht aber nicht.“ Immerhin ist die Zeit überwunden, da nur das Brautpaar und die oder der Standesbeamte anwesend sein durften. Doch selbst unter diesen Bedingungen gab es Paare, die Ja zueinander sagten.

Die Zahl der Trauungen in Worpswede, Grasberg und Lilienthal ist in diesem Jahr nur leicht gesunken. Von Januar bis zum Stichtag 11. August haben in diesem Jahr 112 Paare standesamtlich geheiratet. Das sind lediglich 13 Paare weniger als im Vergleichszeitraum 2019. Und das Heiraten ist noch nicht vorbei, August und September sind gefragte Monate. So seien beispielsweise die Traumöglichkeiten an jedem 2. Sonnabend im Monat bis einschließlich Oktober ausgebucht. Hinzu kommt, so Bischoff: „Wir haben oft kurzfristig entschlossene Bürger.“ Die auch alle, soweit realisierbar, einen Trautermin erhalten. Coronabedingt habe das für Lilienthal, Grasberg und Worpswede zuständige Standesamt keine Trauung abgesagt, im Gegenteil, Paare, deren standesamtliche Trauungen in anderen Orten abgesagt worden seien, konnten in Worpswede doch noch heiraten, freut sich Bischoff.

Der Trend geht derzeit zu alternativen Trauorten, wo mehr Gäste an der Zeremonie teilnehmen können als im Worpsweder Trauzimmer. Dort können Paare lediglich weitere sechs Gäste inklusive Trauzeugen und Fotograf mitbringen. Paare wechseln daher beispielsweise in die Worpsweder Ratsdiele. Diese sei sehr gut ausgelastet, erzählt Standesbeamtin Bischoff. Maximal 40 Menschen dürfen dort während der Eheschließung anwesend sein. Weitere zehn dürfen im Außenbereich hinzukommen. Dann ist die derzeit erlaubte Obergrenze von 50 Personen erreicht.

Ebenfalls ein gefragter Trauort sei der Lilienhof in Worphausen mit derzeit maximal 27 Personen pro Trauung auf der Diele, so der Vorsitzende der Worphüser Heimotfrünn, Axel Miesner. Er bestätigt, dass der Hof gut angenommen werde. Fünf standesamtliche Trauungen fanden in diesem Jahr bereits statt. In Murkens Hof in Lilienthal können maximal 19 Personen bei der Trauung anwesend sein – jeweils inklusive Brautpaar, Standesbeamte, Trauzeugen und Fotografen. Eine für das Lilienthaler Telescopium angemeldete Hochzeit wurde auf 2021 verschoben, erzählt Bischoff.

In Grasberg schleppen der Vorsitzende des Findorff-Heimatvereins, Gunnar Meierdierks, und seine Vorstandskollegen vor einer Trauung Tische und Stühle mit dem Ziel: „Wir versuchen alles auszunutzen, was der Gesetzgeber frei gibt.“

Zu jeder Seite stehen im Bauernhaus vier Stuhlreihen mit je acht Stühlen. Durch das große Tor an der Rückwand betritt das Brautpaar den Raum und schreitet dazwischen direkt auf den Trautisch zu. Unter dem Tuch verborgen sind es eigentlich zwei, denn Corona verlangt auch beim Ja-Wort Abstand. Bislang habe der Findorff-Heimatverein maximal sechs Trauungen pro Jahr ausgerichtet. Unter dem neuen Vorsitzenden sollen künftig auch mehr standesamtliche Eheschließungen auf dem Hof stattfinden können. „Wenn ein Termin frei ist, werden wir das möglich machen.“ Zwei weitere Eheschließungen stehen für 2020 im Kalender und es könnten noch mehr werden. Die kurzfristigste Anfrage sei zwei Wochen vor dem Hochzeitstermin eingegangen.

Vor der Trauung aber steht die Logistik. Der Verein lässt sich vorab Namens- und Adresslisten zuschicken, denn Familien mit gleicher Anschrift müssen keinen Corona-Abstand halten. Dementsprechend werden die Stühle aufgestellt und jeder Sitzplatz wird mit einem Namensschild versehen. Das macht die Zahl von maximal 30 Personen bei der Trauung möglich, so Meierdierks. Trotzdem bleibe es auch im Findorffhof ein rund 30 bis 40 Minuten währender Verwaltungsakt, betont Meierdierks. „Wir sind kein kirchlicher Trauort.“ Was meint: Blumenschmuck ja, roter Teppich für das Brautpaar nein. Und bei jeder Trauung sei ein Vorstandsmitglied anwesend und achte darauf, dass im Freien nicht mehr als die erlaubten 50 Menschen zusammenkommen. Ein Sektempfang am Trauort ist jedoch derzeit nicht zugelassen, informiert das Standesamt Worpswede in seinem Merkblatt.