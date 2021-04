An diesem Naturbeobachtungsturm in der Nähe des Bullensees in Rotenburg haben Unkenannte sämtliche Treppenstufen abmontiert und gestohlen. (LANDKREIS)

Rotenburg. Am Beobachtungsturm am Moordamm im Großen und Weißen Moor in der Nähe des Bullensees bei Rotenburg sind alle 13 Treppenstufen demontiert und abtransportiert worden. Wie die Kreisverwaltung mitteilt, handelt es sich hierbei um verzinkte Stahlroste, die beiderseits mit der hölzernen Trägerkonstruktion verschraubt waren. Reste dieser Verbindungen steckten noch in den seitlichen Holzbohlen, die die Diebe stehen ließen.

Da die Befestigung der Stufensegmente mit geeignetem Werkzeug gelöst wurde, sei zu vermuten, dass die Tat gezielt geplant und ausgeführt worden ist. Der Diebstahl wurde am Mittwochmorgen bei einer Kontrollfahrt entdeckt. Da am Donnerstag, 1. April, bei der letzten Kontrolle noch alles in Ordnung war, sei die Tat wohl über das Osterwochenende begangen worden, vermutlich in der Nacht.

Der Landkreis hat bei der Polizei Anzeige erstattet und bittet die Bevölkerung um Mithilfe. Wer war am Osterwochenende beim Turm unterwegs und hat Auffälliges beobachten können? Bis wann war der Turm noch begehbar? Sachdienliche Hinweise werden per E-Mail an rainer.rahlfs(at)lk-row.de erbeten.



Der Turm ist aufgrund der Vandalismus-Tat zurzeit nicht begehbar. Der Landkreis plane, so Sprecherin Christine Huchzermeier, die Treppe so schnell wie möglich wieder zu reparieren, damit die Besucherinnen und Besucher bald wieder einen schönen Blick vom Aussichtsturm auf das im Naturschutzgebiet gelegene Moor haben.