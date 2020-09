Nicht die Polizei, sondern drei bislang unbekannte Männer stoppten am Montagabend in Lilienthal ein Auto. (Björn Hake)

Lilienthal. Drei unbekannte Männer haben am Montagabend in Lilienthal offenbar versucht, die Insassen eines Autos zu überfallen. Ein 19-jährige Autofahrer und sein 49 Jahre alter Beifahrer befuhren die Straße Scheeren, als sich ein entgegenkommendes weißes Auto plötzlich quer zur Fahrbahn stellte und sie so zum Anhalten zwang. Anschließend stiegen drei Männer aus dem anderen Wagen aus und versuchten vergeblich, die Türen des gestoppten Wagens zu öffnen. Einer der Männer trat zudem gegen eine Tür und zerkratzte diese dadurch. Der 19-Jährige gab daraufhin Gas und konnte mit seinem Beifahrer entkommen. An seinem Auto entstand ein Schaden von rund 100 Euro.

Die drei Gesuchten dürften nach Angaben der Polizei 25 bis 35 Jahre alt und etwa 1,80 Meter bis 1,85 Meter groß sein. Sie waren sportlich gekleidet und trugen Schirmmützen. Zeugen, die Angaben zu dem Vorfall oder Hinweise zu den Männern oder dem weißen Auto geben können, werden gebeten, sich unter der Nummer 04791/ 30 70 an die Polizei in Osterholz-Scharmbeck zu wenden.