Angehörige und Unterstützer des Reitervereins haben am Freitag gegen die Kündigung des Pachtvertrags demonstriert. (Lutz Rode)

Gina, Holly, Mucki und all die anderen Pferde des Reitervereins Lilienthal haben die Frist verstreichen lassen, die ihnen der Anwalt gesetzt hat. Um kurz nach 14 Uhr standen sie am Freitag wie eh und je auf den Weiden, die sie eigentlich zu diesem Zeitpunkt schon verlassen haben sollten. Am Donnerstag hatte Jörg Sommer als Bevollmächtigter der vier Landeigentümer dem Verein per Einschreiben mitgeteilt, dass die Pachtverträge aufgehoben und die Flächen am Tag danach frei von Pferd und Futterständen zu übergeben sind. Passiert ist nichts, bis auf die Tatsache, dass sich zu der genannten Uhrzeit rund 30 Mitglieder des Reitervereins und ihre Unterstützer zu einer Mahnwache am Weideland trafen. Die Landwirte, denen die Flächen gehören, ließen sich nicht blicken.

Der Reiterverein hat dem Kündigungsschreiben widersprochen. Vorsitzende Cornelia Harbers berichtete, dass der vom Verein eingeschaltete Anwalt einen Formfehler entdeckt hat. Die Aufhebung der Pachtverträge ist nach Auffassung der Reiter dadurch nicht wirksam geworden, mit der Folge, dass sie die insgesamt 21 Pferde zunächst einmal weiter auf den Pachtweiden grasen lassen wollen. Insgesamt sollen die Verträge auf den Prüfstand kommen. Die Reiter haben Zweifel, ob alles korrekt ist, was drin steht.

Reiter ohne wirklichen Plan B

Juristerei hin oder her: Dem Reiterverein bleibt nicht mehr viel, sollte er die Pachtflächen tatsächlich abgeben müssen. Einen Plan B hat niemand parat. Immerhin sind die Reiter froh, dass sie ihren Turnierplatz weiter uneingeschränkt nutzen können. Auch diese Weide ist gepachtet, aber von einem Landwirt, der mit dem Streit um die gescheiterten Baulandpläne nichts zu tun hat. Das Aus für das Wohngebiet an der Mauerseglerstraße hatte seine vier Berufskollegen aus Trupe veranlasst, das Pachtverhältnis vertragsgemäß aufzukündigen. Deren Rechtsanwalt hielt den Reitern vor, bis zuletzt keinen Versuch unternommen zu haben, sich mit den Verpächtern zu verständigen, obwohl nie ein Zweifel daran bestand, welche Konsequenzen drohen.

Die Reiter wollen kein weiteres Öl ins Feuer gießen und halten sich mit einer Bewertung der Vorgänge zurück. „Rabiat“ lautet das Attribut, das sie dem Verhalten des Rechtsanwalts zuschreiben. Andere finden da schon drastischere Worte. Als „niederträchtig“ empfindet Ulrich Ochmann, ein Nachbar aus der Straße Im Orth, die Reaktion der Landeigentümer. Und aus Sicht der Kommunalpolitiker Oliver Blau (SPD) oder Meike Artmann (Grüne) sind die Reiter im wahrsten Wortsinn zu „Bauernopfern“ der Auseinandersetzung um das Bauland geworden, obwohl sie in dem Verfahren nichts zu entscheiden hatten.

Der Reiterverein widerspricht der Darstellung, keinen Anlauf für Gespräche unternommen zu haben. Mehrfach seien Kontaktversuche unternommen worden, erst habe es darauf nur spärliche, dann gar keine Reaktionen mehr gegeben. Dass der Verein selbst Wert darauf gelegt habe, eine Ausstiegsklausel in den Vertrag aufzunehmen für den Fall, dass das Bauland-Verfahren scheitert, stimme ebenfalls nicht. „Der Anwalt hat uns den Vertrag auf den Tisch geknallt und uns aufgefordert, zu unterschreiben, sonst hätten wir keine Pachtflächen mehr“, berichten Harbers und ihre Vorstandskollegin Daniela Kazmierczak.

Ökologisch wertvolle Weiden

Wie der Reiterverein aus der Misere herauskommen kann, ist unklar. Das einfachste wäre wohl, wenn es gelingt, die bisherigen Pachtflächen den Eigentümern abzukaufen. Das ist bislang aber nur eine vage Hoffnung, denn finanziell ist das für die Reiter allein nicht zu stemmen. Vielleicht könnte der Verein durch Spenden in die Lage versetzt werden, das Land zu kaufen. Auch an die Gründung einer Genossenschaft ist schon gedacht worden - doch bisher stecken alle Ideen noch ganz in den Anfängen.

Schlimm wäre es aus Sicht der Reiter, wenn die Eigentümer ihre Ankündigung wahr machen, die Weideflächen umzupflügen und darauf vielleicht Gras als Viehfutter anzusäen. „Die Flächen sind ökologisch sehr wertvoll, weil sie nie gedüngt und nur extensiv bewirtschaftet worden sind“, sagt Biologin Moira McKee, die auch dem Reiterverein angehört. Seltene Vögel wie Braunkehlchen oder Grünspecht seien dort anzutreffen und auch vom Aussterben bedrohte Pflanzen seien auf den Weiden zu finden.

Nicht ausmalen möchten sich die Reiter und ihre Unterstützer auch, was passiert, wenn das ganze Gelände wie angekündigt durch einen Zaun abgesperrt wird. Gerade für die Menschen mit Behinderungen, die nebenan auf dem Diakoniegelände leben, gebe es keine andere Möglichkeit, bei einem Spaziergang durch die Natur mal für sich zu sein. „Wir appellieren an den Sinn fürs Gemeinwohl, damit alles so bleiben kann wie es ist und nichts umzäunt wird“, sagt Vera Helling vom Reiterverein.