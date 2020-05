Vorstandsfrau Maike Schulten lässt sich was einfallen: Sportanleitungen und Outdoorkurse bringen die Mitglieder des TSV Borgfeld in Bewegung. (Sabine von der Decken)

Borgfeld. Der Turn- und Sportverein Borgfeld startet nach siebenwöchigem Shutdown mit einem Sportangebot für den Outdoorbereich. Das teilt Vorstandsfrau Maike Schulten mit. Ab Montag, 11. Mai, soll der Vereinssport unter Einhaltung von Abstandsregeln und Hygienevorschriften wieder losgehen. Für die Teilnahme an den Kursen ist eine Anmeldung erforderlich. Die Teilnehmerzahl ist auf 15 pro Kursus begrenzt. Weitere Informationen erhalten Mitglieder und Gäste über die Homepage des Vereins unter www.tsv-borgfeld.de. Anmeldungen sind in der Geschäftsstelle am Hamfhofsweg, unter tsv-borgfeld@t-online.de sowie telefonisch unter 0421/ 27 36 20 möglich.