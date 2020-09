Das neue Vereinsheim ist auf der Wiese hinter dem Schwimmbad entstanden. (JASPERSEN)

Worpswede. Nicht an allem ist Corona schuld. Das Virus kann auch beim Turn- und Sportverein (TSV) Worpswede nichts dafür, dass der Verein das Herzstück seines neuen Hauses, einen großen Mehrzweckraum, noch nicht nutzen kann. Zu der kleinen Verzögerung kommt es, weil einige Türen, darunter jene zur Umkleide, nicht richtig schließen. „Das sind kleinere Baumängel, das muss nachgebessert werden“, sagt Vorsitzender Jan Schnakenberg. Eigentlich wollte der Verein schon ab 14. September sein neues Programm in dem Gebäude An de Wischen 11a anbieten, stattdessen startet er damit erst zwei Wochen später.

Rund 100 Quadratmeter misst der neue Turnraum, mit dem der Verein auch sein Vormittagsangebot erweitern will. Auf seinem gelenkschonenden Schwingboden können junge und ältere Vereinsmitglieder demnächst Yogaübungen machen, meditieren, Gymnastik betreiben, dem Trendsport Piloxing nachgehen oder den Hula-Hoop-Reifen kreisen lassen. Nicht nur für Fitnesskurse soll der große Raum genutzt werden, sondern auch für Tanzsport und Ballett. Nur die große Spiegelwand fehlt noch.

Trotz der Lockerungen der Corona-Auflagen haben es Sportvereine immer noch schwer. Auch der TSV, der aktuell 988 Mitglieder hat, bekommt eine Zurückhaltung bei den Kurs-Anmeldungen zu spüren. Obendrein gelten weiterhin die Abstandsregeln. Unter normalen Umständen wäre der neue Mehrzweckraum für Gruppen von bis zu 25 Teilnehmern geeignet. In Pandemie-Zeiten dürfen nur zwischen zehn und 15 Personen in den Kursen mitmachen.

Ihnen stehen zwei Umkleideräume mit jeweils vier Duschen zur Verfügung, zwei Toiletten sowie ein rollstuhlgerechtes WC. Das Gebäude, das erste eigene des TSV Worpswede, beherbergt ein Besprechungszimmer, einen Technikraum sowie zwei kleine Gerätelager. Ein Büro und eine Küche gibt es nicht. Beheizt wird das Gebäude über den Fußboden. Die Terrasse des Domizils, das hinter dem Hallenbad liegt, ist überdacht. „Das Haus ist ein großer Gewinn für die Außensportanlage unseres Vereins und für die Entwicklung unseres sportlichen Angebots“, betont Schriftführer Frank Schmidt. Der Mehrzweckraum soll aber auch von vereinsfremden Übungsleitern genutzt werden können.

122 Jahre und 29 Tage dauerte es nach der Vereinsgründung am 18. September 1897, bis der Verein den Grundstein legen konnte, und knapp zwölf weitere Monate, bis das Haus fertig war. Schnakenberg und Kassenwartin Rosemarie Hinrichs loben die Zusammenarbeit mit den Handwerksfirmen, den Planern und dem Bauunternehmen. „Es war immer ein guter Austausch“, streicht der Vorsitzende heraus.

Steinig war dagegen der Weg zur Grundsteinlegung. Vor allem die Förderung erwies sich als kompliziert, weil im laufenden Verfahren die Förderrichtlinien verschärft wurden. Am Ende übernahm das Land Niedersachsen über sein Sportförderprogramm 100 000 Euro der gut 450 000 Euro Kosten für das bewusst einfach gehaltene Sporthaus. Den Rest finanziert der Verein über Kredite und Rücklagen. „Wir haben seit Jahrzehnten Geld zurückgelegt, um das Projekt durchzuführen“, sagt Jan Schnakenberg. Über private und andere Spenden, kleine und große, kamen zudem 11 000 Euro für das sportliche Equipment zusammen.

Zur Eröffnung des neuen Vereinshauses planen die Vorstandsmitglieder in diesem Jahr kein Fest, aber einen Tag der offenen Tür, allerdings steht der Termin dafür laut Jan Schnakenberg noch nicht fest. „Wenn die Coronabedingungen es zulassen, machen wir im nächsten Jahr definitiv ein größeres Sommerfest“, stellt Kassenwartin Rosemarie Hinrichs schon mal in Aussicht.

Zur Sache

Das Sportprogramm

im neuen Vereinhaus:

Der TSV Worpswede bietet in seinem Gymnastikraum des neuen Vereinshauses folgende Kurse an: Am Montag, 28. September, beginnt gesundheitsorientiertes Yoga für Mädchen im Alter von 13 bis 17 Jahre. „Bewegte Meditation“ fängt am Mittwoch, 30. September, an. Herrengymnastik 60+, Piloxing sowie Kinderyoga starten am Donnerstag, 1. Oktober. Hula-Hoop-Fitness für Anfänger ab 14 Jahren ist ab Donnerstag, 29. Oktober, im Angebot. Nähere Informationen stehen auf der Homepage des Vereins: www.tsv-worpswede.de.