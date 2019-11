Ab Sonntag kann wieder Adventskalender öffnen. Die Kirchengemeinde Kirchtimke hat sich dazu was ausgedacht. (Lucas Bäuml/dpa)

Kirchtimke/Hepstedt/Westertimke. Zu einem „Lebendigen Adventskalender“ lädt die Kirchengemeinde Kirchtimke ein. „Zur Ruhe und Besinnung kommen, gemeinsam eine Geschichte hören, Lieder singen oder einfach zuhören, Gemeinschaft pflegen und Zeit teilen“, all das gehört nach Angaben von Pastor Wolfgang Preibusch zu einem Lebendigen Adventskalender. In seiner Kirchengemeinde findet die Aktion bereits zum 7. Mal statt. „Lebendig wird der Kalender dadurch, dass Menschen sich treffen“, sagt Preibusch.

Bei dem „Lebendigen Adventskalender“ begegnen sich Menschen vor geschmückten Fenstern oder Türen verschiedener Gastgeber, um – oftmals bei Glühwein oder Tee – gemeinsam zu singen, Geschichten oder Gedichte zu hören. Die Treffen dauern 20 bis 30 Minuten. Alle Interessierten seien zu den Veranstaltungen an einem Adventssonnabend und Adventssonntag willkommen, so Preibusch. Gäste sollten eine Taschenlampe, eine Laterne oder ein Teelicht im Glas sowie möglichst einen eigenen Trinkbecher zur Veranstaltung mitbringen.

Das erste Türchen wird am Sonntag, 1. Dezember, um 11.30 Uhr an Kirchtimkes Kirche im Rahmen des Familiengottesdienstes geöffnet. Mit dem feiert die Kirchengemeinde den Beginn der Adventszeit. Besonders eingeladen sind Kinder und die Konfirmanden im 4. und 5. Schuljahr mit ihren Eltern. Anschließend gibt es einen kleinen Weihnachtsmarkt vor der Kirche, der Erlös ist für ein Hilfsprojekt für Flüchtlingskinder in Syrien bestimmt. Wie in den Vorjahren ist eine Tombola mit schönen Preisen geplant. Die Flötengruppe aus Ostertimke unterstützt den Gottesdienst. Apfelpunsch, Würstchen und Waffeln und Bastelaktionen runden das Programm ab. Beginn ist um 10 Uhr.

Das zweite Türchen öffnet sich am Sonnabend, 7. Dezember, um 18 Uhr bei Familie Baues/Olfs in Kirchtimke am Richtweg 4; das dritte Türchen am Sonntag, 8. Dezember, um 17 Uhr mit dem Musikzug Kirchtimke beim Feuerwehrhaus in Kirchtimke an der Hauptstraße. Das vierte Türchen öffnet sich am Sonnabend, 14. Dezember, um 18 Uhr bei der Familie Witten in Westertimke an der Hauptstraße 20 A. Familie Schwiering in Hepstedt an der Breddorfer Straße 9 erwartet am Sonntag, 15. Dezember, um 16.30 Uhr die Gäste zum „Lebendigen Adventskalender“. Das sechste Türchen öffnet sich am Sonnabend, 21. Dezember, um 18 Uhr beim Heimathaus Breddorf, Zu den Wolfskuhlen 1, und das letzte Türchen am Sonntag, 22. Dezember, um 18 Uhr bei der Familie Lünzmann in Ostertimke an der Hemeler Straße 12.