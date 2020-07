Wer in diesem Jahr zur Hauptuntersuchung fährt, erhält im Erfolgsfall eine braune Plakette. (Christian Kosak)

Lilienthal. Eine Serie von Sachbeschädigungen auf dem Parkplatz eines Verbrauchermarktes in Lilienthal hat im Kreis der Angestellten für Verunsicherung gesorgt. Wie unsere Redaktion erfuhr, sollen in der jüngeren Vergangenheit gleich fünf Mal die Tüv-Plaketten von verschiedenen Auto-Kennzeichen gekratzt worden sein. Ein Fahrzeug war demnach sogar zwei Mal betroffen, wie ein Betroffener erzählte. In allen Fällen soll es sich um die Autos von Mitarbeiterinnen gehandelt haben, die in einer Ecke des Parkplatzes nahe dem Falkenberger Kreisel abgestellt waren. Der Hintergrund der Taten ist unklar.

Die Polizei ist bislang über einen der Fälle informiert, war nach Aussage einer Sprecherin bislang aber von einer zerkratzten und nicht von einer abgekratzten Tüv-Plakette ausgegangen. Daher sei man zu dem Ergebnis gekommen, dass es sich noch nicht um eine Sachbeschädigung handele. Die Beamten wollten die Information aber zum Anlass nehmen, die Gegend im Zuge ihrer Streifentätigkeit im Auge zu behalten, so die Sprecherin. Zudem nehme man natürlich Hinweise von Bürgerinnen und Bürgern zu den Vorgängen entgegen. Auch die Marktangestellten wollten nach Auskunft einer Mitarbeiterin nun verstärkt darauf achten, ob sich auf dem Parkplatz jemand verdächtig benimmt.

Die Plakette dokumentiert, dass ein Fahrzeug erfolgreich durch die alle zwei Jahre vorgeschriebene Hauptuntersuchung – die man übrigens nicht nur beim Tüv machen kann – gekommen ist. Sollte die Plakette auf dem Nummernschild fehlen, müssen sich die Halter um Ersatz kümmern. Das ist mit Mühe verbunden, darüber hinaus aber kein Problem, heißt es seitens der Polizei. Gegenüber den Behörden kann man auch mit dem Prüfbericht dokumentieren, dass das Fahrzeug den Check wie vorgeschrieben absolviert hat.