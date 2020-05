Ballett-Training in Zeiten von Corona: Die Mädchen des TV Falkenberg haben die Tartanbahn des Stadions im Schoofmoor in Beschlag genommen. Die Abgrenzung zum großen Rund hält als Balletstange her. (CARMEN JASPERSEN)

Lilienthal. In Niedersachsen dürfen Sporthallen seit dem vergangenen Montag wieder geöffnet werden, doch im Landkreis Osterholz müssen sich die Sportler wohl noch bis Mitte Juni gedulden, ehe sie wieder drinnen loslegen können. Eine pauschale Freigabe für die Hallen gibt es nicht, erst müssen die Vereine gegenüber ihrer jeweiligen Gemeinde oder dem Landkreis als Eigentümer darlegen, in welchen Umfang und wie genau der kontaktlose Trainingsbetrieb in den einzelnen Sportarten ablaufen soll. Erst wenn die Konzepte abgenickt sind, darf in den Hallen wieder unter Einhaltung aller Corona-Regeln trainiert werden.

Das Verfahren, auf das sich Bürgermeister und Landrat in dieser Woche verständigt haben, kommt in den Vereinen und auch beim Kreissportbund nicht allzu gut an. Dass in Corona-Zeiten der Gesundheitsschutz für die Sporttreibenden und Trainer oberste Priorität hat, ist allen Beteiligten klar. Doch den zeitlichen Verzug hätte man sich sparen können, sagen Vereinsvertreter. Die Lockerungen für die Turnhallen seien absehbar gewesen, die Konzepte der Vereine hätten schon vor dem offiziellen Erlass eingereicht und geprüft werden können. Aus Sicht von Edith Hünecken vom Kreissportbund hätte einem Neustart des Hallenbetriebs zum 25. Mai dann nichts entgegen gestanden. Der Landkreis betont indes: „Man kann nicht einfach auf den Knopf drücken.“ Jeder Einzelfall und jede Sportart müsse für sich betrachtet werden, sagt Behördensprecherin Jana Lindemann.

Der TV Falkenberg hat sich Anfang der Woche bereits via Facebook bei seinen Mitgliedern für die Verzögerungen entschuldigt. Nachdem das Land in seinem Erlass den 25. Mai als Termin für den Wiederbeginn des Hallensports genannt hatte und die Medien darüber berichteten, waren viele davon ausgegangen, dass dies auch für die Turnhallen in Lilienthal gilt. TVF-Vorsitzender Rolf Grotheer befürchtet, dass so mancher Sportler wegen der langen Zwangspause die Geduld verlieren und die Mitgliedschaft aufkündigen könnte. Jede Verzögerung sei da schädlich. Was die vereinseigene Halle angeht, will der TVF nicht länger warten: Am Dienstag nach Pfingsten sollen dort wieder die ersten kontaktlosen Sportarten angeboten werden. Auch Kurse, bei denen die Teilnehmer genügend Abstand zueinander halten können, sollen wieder anlaufen. „Die Vorbereitungen dafür sind getroffen, Markierungen sind angebracht, Umkleiden werden abgeschlossen, die Corona-Regeln hängen aus“, sagt Grotheer.

Auch beim TV Lilienthal bekommt man den Wunsch der Mitglieder zu spüren, in der Halle endlich wieder Sport treiben zu können, selbst wenn dies mit Einschränkungen verbunden ist und alles anders abläuft als sonst. So wie die anderen Vereine auch haben sich die Lilienthaler bereits intensiv mit den Hygiene- und Sicherheitsregeln im Sportbetrieb beschäftigt und alle Standards auf zwei DIN-A-4-Seiten zusammengefasst. Auch die grundsätzlichen Regeln für die Hallen sind dort schon eingearbeitet worden. Ergänzt werden soll dies noch mit den Besonderheiten für jede einzelne Sparte. „Jetzt ist noch einmal Fleißarbeit angesagt, damit wir der Gemeinde die geforderten Informationen liefern können. Es wäre allerdings wünschenswert gewesen, wenn die Planungen schon vor dem Erlass in die Wege geleitet worden wären“, sagt Geschäftsstellenleiterin Sandra Traub. Der TVL würde es auch begrüßen, wenn die Hallen in diesem Jahr ausnahmsweise auch in den Sommerferien von den Vereinen genutzt werden könnten und so ein durchgängiger Trainingsbetrieb gewährleistet sei. „Sonst müssten wir ja nach der Öffnung am 15. Juni schon wieder am 15. Juli schließen“, sagt Traub.

Lilienthals Bürgermeister Kristian Tangermann hat Verständnis für die Ungeduld in den Vereinen, schließlich ist er Vizepräsident des Landessportbundes und stellvertretender Vorsitzender im Osterholzer Kreissportbund. Doch auch er bitte um Verständnis, zumal sich die Verwaltung nicht nur um Turnhallen, sondern parallel unter anderem auch um Kindergärten und Schulen zu kümmern habe. „Damit die Anforderungen an den Hygieneschutz erfüllt werden können, braucht es eine gewisse Zeit. Da sind vorab viele Details zu klären“. Der Verwaltung könne ihre Arbeit nicht auf Grundlage von politischen Absichtserklärungen erledigen, sondern müsse abwarten, bis die Vorgaben rechtlich verbindlich gelten. „Wir können nicht die Ankündigungen in einer Pressemitteilung des Ministeriums anwenden“, sagt der Verwaltungschef.

Laut Tangermann sollen die Lilienthaler Sportvereine alsbald den Fragenkatalog erhalten, den auch der Landkreis für seine Sportstätten verschickt hat. Die Verwaltung will sich gemäß der Absprache erklären lassen, wie der Sportbetrieb im Einzelnen unter Corona-Bedingungen wieder starten soll. Vor dem Neustart will die Gemeinde für eine Grundreinigung ihrer Hallen sorgen. Und seit Donnerstagabend ist auch klar, dass die Gemeinde von den Sportvereinen für die Zeit der coronabedingten Schließung keine Hallennutzungsgebühren erheben will. Das sei von den Ratsmitgliedern im Verwaltungsausschuss grundsätzlich so beschlossen worden. Der Finanzausschuss soll im September die entsprechenden Haushaltsbeschlüsse vorbereiten.

Der Vorsitzende der Lilienthaler Sportkonferenz, Manfred Kiehn, betont, dass die Lilienthaler Sportvereine bisher „super mitziehen“, was die Umsetzung der Vorsichtsmaßnahmen bei den einzelnen Sportarten angeht. Auf den Outdoor-Sportanlagen ist der Betrieb ja seit Anfang Mai wieder mit Auflagen erlaubt. „Die Trainer und Betreuer passen auf wie die Schießhunde, dass die Regeln eingehalten werden, um das Risiko einer Ansteckung so klein wie möglich zu halten“, sagt er. Kiehn ist sich sicher, dass die Vereine genauso viel Sorgfalt an den Tag legen, wenn es in den Hallen wieder losgeht.

Zur Sache

Vorlauf auch in Grasberg

Auch in Grasberg laufen die Vorbereitungen für die Wiedereröffnung der gemeindeeigenen Turnhallen an der Schule und in Dannenberg an. Bürgermeisterin Marion Schorfmann steht im engen Kontakt mit der TSG Wörpedorf-Grasberg-Eickedorf und dem TSV Dannenberg und weiß, dass dort schon eine Menge Vorarbeit geleistet worden ist. Dass die Gemeinde die Konzepte einfordert und die Standards prüft, hält sie für angebracht. Sie hoffe darauf, dass die Konzepte in der kommenden Woche vorliegen und es dann zügig an die Umsetzung geht - vielleicht auch schrittweise. Ohne einen gewissen Vorlauf gehe es nicht, man könne die Türen zu den Sporthallen nicht einfach aufschließen. „Niemand will hier einen Infektionshotspot haben. Die Vereine tragen eine hohe Verantwortung“, sagt Schorfmann.