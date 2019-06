Claus Kleyboldt (links), Präsident des Lilienthaler Golfclubs, und Carola Majewski schauen dem Vizepräsidenten Ulrich Kütz beim Einlochen auf Bahn 12 zu. (Christian Kosak)

Die neuen Bahnen zwischen Landwehr und Worphausen hat der Düsseldorfer Architekt Christian Althaus nach dem Vorbild der englischen Links-Plätze entworfen. 32 Hektar misst die Platzerweiterung. Damit ist das Areal der Golfer jetzt doppelt so groß wie bisher. Rund 600 000 Euro hat eine Investorengruppe um den Lilienthaler Diplom-Kaufmann und Professor Dietrich Schuler in das Projekt investiert. Der Golfer ist dem Club nicht zuletzt über seinen Sohn Christophe verbunden, der vor Kurzem bei den Special Olympics eine Medaille holte. Für Clubpräsident Claus Kleyboldt bedeutet die Erweiterung, dass es künftig mehr 9-Loch-Turniere geben werde, da nunmehr zwei 9-Loch-Turniere gleichzeitig stattfinden könnten. Das sei vor allem für After-Work-Golfer interessant, die noch mitten im Berufsleben stünden, so Kleyboldt. Er lobt das Design und das Landschaftserlebnis, das den neuen Platz ausmacht.