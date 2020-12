Das Angebot der Turnkreise ist vielfältig. (Peter von Döllen)

Landkreise Osterholz/Rotenburg. Die Turnkreise in Osterholz, Rotenburg und Verden haben ihr gemeinsames Fortbildungsangebot für das Jahr 2021 vorgelegt. Im Unterschied zu den Vorjahren wird es nicht in einer Papierversion erscheinen, stattdessen haben es die Organisatoren zum Download auf der Internetseite des Turnkreises Verden hinterlegt. Das Programm enthält die Namen der Ansprechpartner und das Angebot der drei Turnkreise sowie zusätzlich das Ausbildungsangebot des Niedersächsischen Turnerbundes (NTB) für den Turnbezirk Lüneburg.

Zwar richten sich die Ausbildungen und Fortbildungen laut Tobias Woelki vom Turnkreis Osterholz zunächst an die Mitglieder der Turnvereine. Es könne aber auch jeder andere an den Seminaren teilnehmen und so die Vielfalt des Turnsports kennenlernen. Denn die Turnkreise nähmen gerne Trends auf, um sie einem breiteren Publikum vorzustellen. Die Durchführung der Angebote, darauf weist Woelki hin, ist abhängig von den dann geltenden Corona-Auflagen.

Weitere Informationen

Das Programm kann als PDF unter der Web-Adresse www.turnkreis-verden.de unter dem Menüpunkt „Lehrgänge“ heruntergeladen werden.