Der Architekt Spellenberg hat einen Vorschlag für eine Begrüßungstafel in Worpswede vorgelegt. (Axel Spellenberg)

In der Diskussion über Begrüßungstafeln an den Worpsweder Ortseingängen hat sich der Architekt Axel Spellenberg für die Einbeziehung örtlicher Kreativer ausgesprochen. Er bezweifelt, dass die Gemeindeverwaltung selbst einen Entwurf schaffen kann, vielmehr sollte man dabei lieber mit Designern arbeiten, teilt Spellenberg den Ratsfraktionen mit. Wie berichtet, haben Bürger in einer Arbeitsgruppe zum Gemeindeentwicklungsprozess vorgeschlagen, an den Ortseingängen Tafeln mit ortstypischen Symbolen aufzustellen. Die Frage, was genau worpswedetypisch ist, ist nun aber strittig und war, wie berichtet, Thema der jüngsten Sitzung des Planungsausschusses der Gemeinde. Spellenberg hat derweil selbst einen Vorschlag vorgelegt, der mehrere Elemente vereint: ein Gemälde des Künstlerkolonie-Mitbegründers Heinrich Vogeler, das die charakteristischen Torfkahnsegel, die Hamme-Landschaft und den Worpsweder Himmel vereint. Ergänzt wird die Tafel durch einen Vers des Lyrikers Rainer Maria Rilke.

Haben Sie selbst einen Vorschlag, mit welchen Symbolen man Worpswede-Besucher an den Ortseingängen empfangen könnte? Dann schreiben Sie uns: Wümme-Zeitung, Hauptstraße 87, 28865 Lilienthal oder redaktion@wuemme-zeitung.de.