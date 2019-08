Klaus Schäfer, als Professor für Architektur auch an der Hochschule Bremen tätig, sitzt zusammen mit namhaften Kollegen auf dem Podium in Worpswede. (Koch)

Worpswede. Der neu gegründete Club Union zu Worpswede kündigt nun seine erste öffentliche Veranstaltung an. Nachdem der Verein in den vergangenen Wochen unfreiwillig durch polarisierende Äußerungen seines Vorsitzenden Hans von Helldorff in den Fokus rückte (wie berichteten), will er sich jetzt der inhaltlichen Auseinandersetzung mit dem Thema Architektur zuwenden.

„Konzepte zeitgemäßer Bau- und Stadtplanung" ist das Motto einer Podiumsdiskussion mit hochkarätigen Teilnehmern aus Berlin, Hamburg und Worpswede. Am Mittwoch, 21. August, diskutieren ab 19 Uhr im Theater in der Alten Molkerei der Städtebauer Klaus Schäfer und Volkwin Marg, der unter anderem den Flughafen Berlin-Tegel und verschiedene Fußballstadien er- oder umgebaut hat, die Berliner Architekten Söavis Poczebutas und Kim Wortelkamp sowie der Worpsweder Fotograf Rüdiger Ulbricht. Von Wortelkamp stammen unter anderem die gerade vorgestellten neuen Worpsweder Bänke.

Der Eintritt beträgt zehn Euro pro Person. Die Moderation des Abends übernimmt Ursula Siefken-Schulte, stellvertretende Vorsitzende des Club Union. Sie betont: „Das gewählte Thema trifft den Nerv der Zeit und beschäftigt viele Menschen aus den unterschiedlichsten Gründen.“ Die Runde soll Antworten liefern auf Fragen wie: Wohin entwickeln sich unsere urbanen Lebensräume in den Städten und auf dem Land? Haben wir die richtigen Konzepte, um alle Bedürfnisse nach integrativem Leben mit Arbeit und Freizeit, Natur und Verkehr, Versorgung und Bildung, Gemeinschaft und Individualismus zu erfüllen?

Die Rolle der Architektur soll dabei nicht isoliert, sondern in gesellschaftlichen Zusammenhängen und Entwicklungen betrachtet werden. Konzepte generationsübergreifenden Lebens unter einem Dach spielen dabei ebenso eine Rolle wie Auswirkungen auf das Lebensgefühl Einzelner und die Identifikation der Menschen mit ihrem Umfeld. Schließlich sollen daraus Vorgaben der Politik und der Gesetzgeber auf die sich verändernden Lebensbedingungen abgeleitet werden.