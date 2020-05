Oliver Lottke in der Austellung Haus im Schluh im Gespräch mit Markus Schmidt. (CARMEN JASPERSEN)

Worpswede. „Fokus Mensch“ heißt der Titel der Sonderausstellung, die das Worpsweder Haus im Schluh seit dem vergangenen Wochenende nun auch öffentlich zugänglich machen konnte. Einer der ersten Gäste war am Freitag der niedersächsische Landtagsabgeordnete Oliver Lottke (SPD) aus dem Nachbarwahlkreis Unterweser, der den Ausstellungsbesuch mit einem intensiven Gedankenaustausch zur derzeitigen politischen Lage, insbesondere in Bezug auf Kunst und Tourismus, verband. Und so richtete sich auch an diesem Nachmittag der Fokus auf den Einzelnen und die Gesellschaft.

Berit Müller, Leiterin des Museums, sowie ihre Brüder Frank und Marcus Schmidt, Letzterer als Vorsitzender der Heinrich-Vogeler-Stiftung, sowie Gesa Wetegrove von der SPD Worpswede führten Lottke zunächst durch das Ensemble, das Martha Vogeler, die Urgroßmutter Müllers und Schmidts, vor 100 Jahren begründete. Schon die auf 2021 verschobenen Feiern zum Jubiläum machten deutlich, wie sehr Lottkes Visite unter dem Eindruck der Corona-Situation stand.

Gleichzeitig betonte der Sozialdemokrat, wie sehr er diesen Termin – der erste außerhalb seines Büros seit Wochen, wie er berichtete, – genoss, und das lag nicht nur am selbst gebackenen Apfelkuchen am alten Familientisch unter Heinrich Vogelers berühmten Gemälde „Frühling“. Der Loxstedter zeigte sich auch von der soeben bis 1. November verlängerten Sonderausstellung, die im Rahmen des Fotofestivals Raw gezeigt wird, beeindruckt. Besonders die Arbeiten Rafael Goldchains und Eckhard Joites Reihe „People Of The Night“ faszinierten ihn. Gerade die Porträts von Originalen aus dem Berliner Nachtleben bauten quasi eine Brücke zum „wahren Leben“, das der gelernte Sozialpädagoge aus seiner Arbeit mit Obdachlosen und psychisch Kranken kennt.

Das Haus im Schluh, das neben Museum eben auch als Anbieter von Ferienwohnungen ein touristisches Standbein hat, diente beim anschließenden Gespräch sozusagen als Inspiration. Wetegrove wollte von ihrem Parteifreund wissen, wie die Landesregierung in Hannover sowohl kulturellen wie auch touristischen und gastromischen Akteuren helfen wolle. Man sei sich einig, dass die bisherigen Hilfen nicht reichen werden, um diese Branchen durch die Krise zu bringen, machte Lottke klar und stellte in Aussicht, dass weitere Programme erarbeitet würden. Für besondere Branchen, wie beispielsweise die Worpsweder Gästeführer oder die Wattführer in seinem Wahlkreis, müsse es Programme vom Bund geben. „Wir waren zunächst mal mit dem großen Löschfahrzeug unterwegs“, so der Abgeordnete. „Aber viele Bereiche sind so kleinteilig, dass man nun im nächsten Schritt dort speziell reagieren muss.“ Sein Vorschlag: Die Kosten dafür aus den aktuellen Haushalten heraushalten und über Kredite mit Laufzeiten von bis zu 50 Jahren als sogenannte Schattenhaushalte finanzieren.

Deutliche Kritik äußerte Lottke am gerade beschlossenen Pflegebonus der Bundesregierung, der seiner Ansicht nach unfair sei, weil der Bund seinen Kostenanteil auf die Pflegeversicherung abwälze, die Kommunen aber ihren Teil über die sowieso extrem belasteten Haushalte bestreiten müssten. Dennoch wollte der Politiker nicht zum generellen Angriff auf Bundesregierung und Behörden blasen. „Man sieht, dass unsere Demokratie funktioniert. Sicher wurden auch Fehler gemacht, aber man muss auch wahrnehmen, dass vieles in der Krise gut abgearbeitet wurde“, bemerkte er und bekam Zuspruch vom Markus Schmidt. Auch das Haus im Schluh habe als Kulturstätte um Unterstützung gebeten. „Am Sonnabend hatte ich den Antrag gestellt“, so Schmidt, „und am Mittwoch darauf hatten wir 9000 Euro auf dem Konto.“ Eine Hilfe, die nicht dauerhaft das Überleben sichere, aber über die erste Not hinweghelfe. Langsam laufe auch das Geschäft mit Übernachtungsgästen wieder an, das rund zwei Drittel der Einnahmen der Stiftung ausmache, wenn auch unter schwierigen Bedingungen, wie der Maßgabe, Wohnungen nur mit siebentägigen Unterbrechnungen belegen zu können. Das sei schwierig, da die meisten Gäste übers Wochenende kämen. Und auch wenn das erste offene Museumswochenende nur rund 30 Besucher brachte, erhoffen sich die Betreiber auch hier Entspannung.