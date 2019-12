Das Ehepaar Monika und Klaus Ulbrich mit den Geschenken, die an insgesamt 182 Kinder aus Lilienthal verteilt wurden. (CARMEN JASPERSEN)

Lilienthal. Wo man auch hinschaute: Geschenke. Nichts als bunt verpackte Geschenke. Dieser Anblick bot sich am Freitag im Conrad-Naber-Haus an der Klosterstraße gegenüber vom Rathaus. Es war das untrügliche Zeichen dafür, dass das Finale der diesjährigen Sterntaler-Aktion erreicht war. Der große Tag des Verteilens an Kinder, in deren Familien das Geld knapp ist, stand an. Mittendrin die beiden Initiatoren Monika und Klaus Ulbrich, die die Pakete an die Kinder überreichten. Viele von ihnen hatten schon voller Vorfreude auf diesen Moment gewartet.

Zum siebten Mal haben die Eheleute Ulbrich die Sterntaler-Aktion in Lilienthal organisiert. Anfang November schickten sie 219 Kindern, deren Eltern Unterstützung vom Sozialamt bekommen, über die Gemeinde einen Brief mit einem Sterntaler zu. Darauf konnten die Kinder ihre Wünsche im Wert von je 30 Euro notieren. Zurück kamen 182 oft bunt bemalte Sterntaler, die dann später an mehreren Weihnachtsbäumen im Ort von jedermann gepflückt werden konnten. Es dauerte nicht lange, und die Bäume waren leergefegt. „Für uns ist es natürlich schön, dass die Aktion so gut angenommen wurde“, sagen die beiden Lilienthaler. Alle Wünsche wurden erfüllt: Neben den Klassikern wie Lego, Playmobil, Autos und Puppen gehörten diesmal auch Lauflernwagen, Fußbälle, Lernspiele und Gesellschaftsspiele dazu. Wünsche nach Gutscheinen wurden bei den Kindern nicht erfüllt, was auch vorher so angekündigt wurde.

Auch Rentner mit knapper Kasse werden von der Sterntaler-Aktion bedacht. Doch ihnen fällt es offenbar schwer, ihre Wünsche zu äußern: Rund die Hälfte der älteren Leute, die wiederum über die Gemeinde angeschrieben worden waren, meldete sich zurück. Vielleicht sind manche von ihnen aus Scham so zurückhaltend, vermuten die Eheleute Ulbrich. Wer sich beteiligte, konnte wählen zwischen einem Gutschein für ein Drogerie- oder Lebensmittelgeschäft, für einen Restaurant- oder einen Friseur-Besuch. „Wir hoffen für 2020, dass sich mehr Rentnerinnen und Rentner an dieser Aktion beteiligen. Wir können nur immer wieder betonen, dass es sich um eine anonyme Aktion handelt“, sagen Monika und Klaus Ulbrich.

Dass es im kommenden Jahr eine Fortsetzung ihrer privaten Initiative geben wird, daran lassen sie keinen Zweifel. „Es macht Spaß. Wir wollen weiter machen“, sagen die beiden. Sie setzen darauf, dass auch im kommenden Jahr wieder zahlreiche Lilienthaler Bürger mit dem Kauf der Geschenke die Weihnachtswünsche erfüllen und auch die anderen Beteiligten die Aktion erneut unterstützen.