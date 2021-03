Auch der seltene Schlammpeitzger lebt in der Hammeniederung. (BioConsult)

Das Naturschutzgebiet Hammeniederung ist bei Ausflüglern beliebt. Doch vieles, was diesen Lebensraum wertvoll macht, bekommen sie gar nicht zu sehen. So wie den Schlammpeitzger. Ursprünglich war der Fisch aus der Gattung der Schmerlen (Cobitidae) in den norddeutschen Flusslandschaften weit verbreitet. Weil aber Auengewässer, ihre natürlichen Lebensräume, immer seltener werden, hält er sich heute vor allem in Grünlandgräben auf. Auch in der Hammeniederung lebt der Schlammpeitzger (Misgurnus fossilis) versteckt in diesen Gräben. Die bis zu 30 Zentimeter langen Tiere, die über 20 Jahre alt werden können, benötigen weichen Schlammgrund, in den sie sich tagsüber eingraben. Die nachtaktiven Fische ernähren sich bevorzugt von Schnecken. Da Schlammpeitzger durch die Möglichkeit zur Darmatmung in der Lage sind, Luftsauerstoff zu nutzen, können sie auch in Gewässern, in denen zeitweilig ausgeprägter Sauerstoffmangel herrscht, überleben. Wegen der Darmatmung wird der Schlammpeitzger auch Furzgrundel genannt. Der Fisch steht als „stark gefährdet“ auf der Roten Liste. Wie groß sein Bestand insgesamt ist, ist unbekannt.