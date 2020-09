Bei den Infoveranstaltungen der Polizei gibt es auch einen Praxisteil. Expertin Anika Wrede (rechts) gibt Tipps. (Björn Hake)

Landkreise Verden/Osterholz. Pedelecs, umgangssprachlich auch E-Bikes genannt, sind inzwischen ein fester Bestandteil des Straßenbildes. Doch ganz ungefährlich ist das Fahren damit nicht. „Es erfordert ein gewisses Maß an Übung“, teilt die Polizeiinspektion Verden-Osterholz mit.

Aus diesem Grund bietet die Polizei Verden regelmäßig Informationsveranstaltungen auf dem Gelände des Landkreises an, um mit den Teilnehmern den sicheren Umgang mit den Pedelecs zu üben. Bei den Veranstaltungen, die draußen stattfinden, gibt es stets einen Theorie- und einen Praxisteil. Dabei werden praktische Übungen, etwa Slalomfahren oder Vollbremsungen, von den Teilnehmern gemacht. „Auch der Schulterblick oder Handzeichen zu geben und dementsprechend vorübergehend nur mit einer Hand am Lenker zu fahren, wurden von den Teilnehmern geübt“, erzählt Anika Wrede, Verkehrssicherheitsberaterin der Polizei.

„Pedelecs erreichen schnell ein Tempo von 25 Kilometern pro Stunde. Mit wenig Kraftaufwand lässt sich die Geschwindigkeit weiter erhöhen“, erklärt Wrede. Auch die Pedelec-Fahrer gehörten wie herkömmliche Radfahrer oder Fußgänger zu den schwächeren Verkehrsteilnehmern. Aufgrund fehlender Sicherheitsgurte oder Airbags sei es umso wichtiger, einen Helm zu tragen. „Wir empfehlen dringend, dass Pedelec-Fahrer einen Helm tragen. Während ein gebrochener Arm vermutlich wieder heilen wird, kann es bei Kopfverletzungen ganz anders aussehen“, macht Wrede deutlich.

Zudem sei der Anteil an den Leicht- und Schwerverletzten deutlich höher, da das Fahren mit den motorisierten Bikes gefährlicher sei, teilt die Verkehrssicherheitsberaterin mit. Deshalb sei es wichtig, dass sich E-Bike-Fahrer an die geltenden Verkehrsregeln hielten. Dazu zähle besonders das Rechtsfahrgebot. „Wenn man auf der falschen Seite fährt und in einen Unfall verwickelt wird, kann man zivilrechtlich in Mithaftung genommen werden“, mahnt die Polizeiinspektion.

„Im Hinblick auf die dunkle Jahreszeit ist es zudem wichtig, helle Kleidung zu tragen. Auch das Licht am Fahrrad sollte funktionieren und eingeschaltet sein“, erzählt Wrede. Zudem empfiehlt die Polizei auch das Tragen einer Warnweste. Das Pedelec sei von der Fahrphysik auch komplett anders, der Motor unterstütze den Fahrer deutlich. Aus diesem Grund rät die Verkehrssicherheitsberaterin, mit einem neuen E-Bike zunächst auf einem Parkplatz oder in einem gesperrten Schonraum zu üben. Die Polizei Verden weist zudem ausdrücklich darauf hin, dass auf Wegen mit der Beschilderung „Gehweg Radfahrer frei“ die Radfahrer stets Gäste sind und die Fußgänger Vorrang haben.

Anika Wrede rät Verkehrsteilnehmern, öfter die Perspektive im Straßenverkehr zu wechseln und nicht immer auf das eigene Recht zu pochen, sondern stattdessen auf Sicherheit zu achten. „In Paragraf eins der Straßenverkehrsordnung steht, dass alle aufeinander Rücksicht nehmen sollen.“

Zur Sache

Polizei bietet Trainings an

Die Polizei lädt zu einer Pedelec-Informationsveranstaltung am kommenden Freitag, 18. September, von 9 bis 11 Uhr ein. Die Veranstaltung findet beim Musterhaus zum Wohnen mit Zukunft in der Bahnhofstraße 51a in Osterholz-Scharmbeck statt. Bei der Veranstaltung wird es jeweils einen Theorie- und einen Praxisteil geben. Dabei wird über die verkehrsrechtliche Einordnung von E-Bikes und Regeln in der Straßenverkehrsordnung gesprochen. Danach gibt es die Möglichkeit, praktische Übungen zu absolvieren, und abschließend wird die Gruppe im öffentlichen Verkehrsraum ein paar Gefahrenpunkte anfahren. Es ist erforderlich, dass die Teilnehmer ein verkehrssicheres Pedelec und einen Helm mitbringen. Anmeldungen sind unter der Telefonnummer 04791/ 930 36 22 oder per E-Mail an musterhaus@landkreis-osterholz.de möglich. Die Teilnehmerzahl ist begrenzt. Die Polizeiinspektion Verden-Osterholz bietet auf Nachfrage auch Trainings an individuellen Terminen an. Interessierte Gruppen ab fünf Personen können sich für diese Übungseinheiten telefonisch bei Anika Wrede unter der Rufnummer 04231/ 80 61 09 anmelden.