Voller Einsatz. Die Aktiven der Ortsfeuerwehr Stendorf beim Gemeindewettbewerb in Grasberg. (Bernd Kramer)

Wer Geburtstag hat, der holt sich ein paar Gäste nach Hause. Das dachten sich auch die Mitglieder der Ortsfeuerwehr in Grasberg. Die Feuerwehr besteht seit 90 Jahren, ein guter Anlass also, einen Gemeindewettbewerb auszurichten. Neben den Grasberger Wehren waren am Sonnabend auf dem Hof der Familie Brüning in Eickedorf auch die Wehren aus Stendorf in der Gemeinde Ritterhude und Schlussdorf (Worpswede) mit dabei. Fast sechs Stunden lang ging es dort um Punkte. „Alles ist gut gelaufen“, bilanzierte der Grasberger Ortsbrandmeister Rainer Bahrenburg, wenn man mal von den hohen Temperaturen absehe. Aber auch dafür habe man eine Lösung gefunden: Ein Kamerad hatte auf dem Dachboden zwei Fallschirme gefunden, die die Ausrichter in Eickedorf kurzerhand zum Sonnenschutz umfunktionierten, so dass sich die Wettbewerber in ihren schweren Monturen auch mal in den Schatten stellen konnten. Einen Sieger gab es am Ende auch. Im Leistungsvergleich nahmen die Feuerwehrleute aus Tüschendorf den Wanderpokal des Vorjahres einfach wieder mit. Was sie besser machten als die anderen? „Sie haben“, so Bahrenburg, „einfach mehr geübt.“